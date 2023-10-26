Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

26 октября, 16:27

Костомаров выложил видео из тренажерного зала: «Не могу без кача»

Роман Костомаров.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Фигурист Роман Костомаров выложил видео из тренажерного зала.

«Не могу без кача. Голова отдыхает в это время. Жмем дальше», — написал Костомаров в своем Telegram-канале.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Фигурное катание
Роман Костомаров
3
0
Читайте также
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Ангелопол начал тренировки у Плющенко

Тарасова жалеет, что Трусова не смогла найти в себе силы вернуться