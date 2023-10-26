Костомаров выложил видео из тренажерного зала: «Не могу без кача»

Фигурист Роман Костомаров выложил видео из тренажерного зала.

«Не могу без кача. Голова отдыхает в это время. Жмем дальше», — написал Костомаров в своем Telegram-канале.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.