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Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Радионова не согласилась со словами Транькова о мастерстве российских фигуристов: «Уровень мужского катания растет»

Радионова не согласна со словами Транькова о развитии российских фигуристов
Дарья Алексеева
Корреспондент
Елена Радионова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала «СЭ» слова олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований.

Ранее Траньков в интервью «РБК Спорт» заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно расти и развиваться.

«В женском одиночном катании на последних двух Олимпиадах у нас не было конкурентов. Мы соревновались в основном между собой. Понятно, что уровень женского одиночного катания сейчас падает по определенным причинам: повышение возрастного ценза, уход лидеров. Сейчас идет смена поколений.
Уровень мужского катания растет. Несмотря на то что мы не ездим на международные соревнования, у наших мальчиков огромная конкуренция. У нас бомбовый состав. Каждый мальчик имеет в арсенале много четверных, очень сильный прыжковый набор. У них программы интересные. Поэтому я не совсем согласна с Максимом. И у спортсменов всегда есть мотивация. Просто у кого-то ее больше, у кого-то меньше. Тренер всегда может найти слова, чтобы подбодрить и замотивировать», — сказала Радионова «СЭ».

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал «Гран-при» пройдет весной 2024 года.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елена Радионова
Максим Траньков
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