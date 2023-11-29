Радионова не согласилась со словами Транькова о мастерстве российских фигуристов: «Уровень мужского катания растет»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала «СЭ» слова олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований.

Ранее Траньков в интервью «РБК Спорт» заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно расти и развиваться.

«В женском одиночном катании на последних двух Олимпиадах у нас не было конкурентов. Мы соревновались в основном между собой. Понятно, что уровень женского одиночного катания сейчас падает по определенным причинам: повышение возрастного ценза, уход лидеров. Сейчас идет смена поколений.

Уровень мужского катания растет. Несмотря на то что мы не ездим на международные соревнования, у наших мальчиков огромная конкуренция. У нас бомбовый состав. Каждый мальчик имеет в арсенале много четверных, очень сильный прыжковый набор. У них программы интересные. Поэтому я не совсем согласна с Максимом. И у спортсменов всегда есть мотивация. Просто у кого-то ее больше, у кого-то меньше. Тренер всегда может найти слова, чтобы подбодрить и замотивировать», — сказала Радионова «СЭ».

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал «Гран-при» пройдет весной 2024 года.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.