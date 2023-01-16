Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:49

Роднина считает, что Косторная оставила свой след в одиночном катании

Мария Куцубеева
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание.

«Надо видеть, с кем она катается и как это выглядит. Я не знаю ее партнера. Это достаточно частый и естественный процесс, когда из одиночного фигуристы переходят в парное катание. Таких примеров много. Алена всегда мне нравилась! Она выделялась — очень гармоничной была на льду с хорошей фигурой и техникой. Она очень яркая. Надеюсь, что Алене это удастся воплотить и в парном катании. В одиночном она оставила свой след», — сказала Роднина «СЭ».

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.

В декабре 19-летняя Косторная выступила в паре с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.

Фигурное катание
Алена Косторная
Ирина Роднина
1
2
Читайте также
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Times узнала о решении Киева использовать для обороны Артемовска иностранных наемников
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бестемьянова: «Пары у нас сильные, поэтому Косторной надо много и целеустремленно работать»