Российский танцор Андрей Багин, в паре с Софьей Тютюниной выигравший шестой этап Гран-при России, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о творчестве Михаила Круга и рэперах.

— Андрей, у тебя противоположный Софье образ, мне кажется.

Софья: «Бэд бой»!

— Да, будто бандитская эстетика близка. 90-е и все такое.

Андрей: Да почему?

Софья: Потому что фотографии такие! (Смеется.)

— Ну а фотки с памятником Михаилу Кругу? Нет, понятно, он явление в нашей культуре, но с тюремным оттенком же.

Андрей: Ну у него не все творчество тюремное. Это уже классика русской музыки, я считаю, последних лет 20-30. Для меня это больше как воспоминание: как мы в моем детстве ехали на дачу, родители включают шансон в машине... Тогда я не понимал тексты, сейчас понимаю, о чем поется. Для меня «Кольщик» — просто душевная песня. Я не сижу и не думаю, как он там сидит на нарах и колет иглой ржавой? Да, такая песня. И что теперь?

— Тем более что в стране многие сидят.

Андрей: Ну вот возьмем рэп, да. Вокруг очень много его. И современный рэп куда хуже, чем тот же Круг. Там тоже... много о чем читают. Я с детства много чего слушал, но не пошел же в подъезде чем-то колоться.

Я разное слушаю. Не то что я под Круга с утра до вечера. И классику могу, и современное, от и до. В основном рэп, да. Но он тоже надоедает. Шансон — больше для баньки, душевного вечера. Хотя есть у меня знакомые, которым этот образ нравится. Я этим не живу.

— Под Круга программу сделать уже, может?

Андрей: Не, у нас «Город, которого нет» уже был. Пока хватит.