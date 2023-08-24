Сборная США попросила CAS о своем присутствии на закрытых слушаниях по делу Валиевой

Сборная США направила письмо генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС со ссылкой на журналистку портала USA Today Кристин Бреннан.

«Мир наблюдал за развитием этой печальной серии событий, не имея четких ответов. Предоставление нам возможности наблюдать за слушанием придаст нам, спортсменам, большую уверенность и понимание процесса, а также может повысить доверие общественности к окончательному решению и олимпийскому движению в целом», — приводит ТАСС слова из заявления сборной США.

Слушания по делу 17-летней Валиевой пройдут 26-29 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.