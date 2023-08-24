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Фигурное катание

Сегодня, 19:46

Тарасова считает, что фигуристы сборной США продемонстрировали свое недоверие к CAS

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что сборная США по фигурному катанию направила запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой о присутствии на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой.

«Если так, тогда почему наших там не должно быть? Или каких-то других стран? Они что, CAS не доверяют, мнению их судей не доверяют? Они доверяют только себе, судя по всему», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-29 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам комиссия Спортивного арбитражного суда подготовит решение.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что в допинг-пробе россиянки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021-го, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Источник: https://tass.ru/sport/18581161
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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