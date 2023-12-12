Щербакова и Туктамышева выступят 17 декабря в Москве

Чемпион мира, режиссер ледовых шоу Илья Авербух на пресс-конференции в Москве рассказал о новых шоу в новогодний период.

«Корова на льду» — сказка-улыбка, на 50-летие — самое то похулиганить. Я рад, что в спектакле заняты Евгения Медведева, Алла Михеева, которой, видимо, эта роль наиболее близка, другие фигуристы. Возраст — 0+, ничего страшного в ней нет. Что касается гала-шоу 17 декабря: на нем выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, в общем, созвездие чемпионов. На него продано 90 процентов билетов", — сказал Авербух.

Гала-шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха пройдет 17 декабря, шоу «Корова на льду» — с 27 декабря по 7 января.