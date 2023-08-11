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Фигурное катание

Сегодня, 11:36

Татьяна Тарасова награждена медалью Анатолия Тарасова

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова получила медаль Анатолия Тарасова.

«Очень рада, что такую премию с фамилией моего отца, лучшего тренера в мире во всех дисциплинах, сегодня вручают здесь. Что вручили ее мне. Спасибо большое! Поздравляю всех, кому вручили и кому будут вручать. Ура!» — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Церемония вручения государственных и ведомственных наград проходит 11 августа в здании Минспорта РФ. Ведомственные награды Минспорта России учреждены в 2023 году для поощрения выдающихся спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта и вручаются впервые.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230811/tarasova-1889493890.html
Татьяна Тарасова
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