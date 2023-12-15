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Фигурное катание

Сегодня, 18:42

Тарасова: «Жаль, что Трусова в таком молодом возрасте думает только о деньгах»

Тарасова заявила, что Трусова думает только о деньгах
Ана Горшкова
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала участие российской фигуристки Александры Трусовой в товарищеском матче по хоккею на открытии катка на «РЖД-Арене» в Москве.

«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль! Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и мы хотели бы видеть ее катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги» — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Тарасова также заявила, что сожалеет о том, что Трусова не хочет мирового признания и уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы.

15 декабря Трусова сыграла за команду «Легенды хоккея» со своим отцом Вячеславом в хоккейном матче против легенд футбольного «Локомотива».

Фигуристка Александра Трусова приняла участие в&nbsp;хоккейном матче. Трусова отличилась на хоккее: необычный матч на катке возле арены «Локомотива»

Послу матча 19-летняя спортсменка рассказала, почему в хоккей играть сложнее, чем выступать в фигурном катании. Также девушка сообщила, что иногда смотрит за игрой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: РИА Новости
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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