Траньков ответил на критику своей работы телекомментатором

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в разговоре с «СЭ» высказался о своей работе комментатором на Первом канале. Он комментирует в том числе выступления своей пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и их соперников.

— Ты критикуешь Веру Базарову за высказывания о других тренерах, но комментируешь на Первом канале. Тоже других тренеров и спортсменов, получается.

— Я не знаю, насколько это этично. Думаю, если это неэтично, то комитет по этике Федерации фигурного катания на коньках России обратит на это внимание и может мне это запретить. Или не запретить. Но у меня есть образование, я этому учился, я не просто приглашенный эксперт — и занимаюсь этой работой много лет, больше десяти. И если говорить об отзывах о моей работе в кулуарах фигурного катания, а не на ветках фанатских обсуждений, то оценки позитивные. И от тренеров, и других людей.

Цели вызвать шумиху [в истории с Базаровой] не было, естественно. И как там пишут, я никакие комментарии не закрывал, а просто удалил ветку, где откровенно собачились между собой люди. Я не хочу, чтобы люди ругались друг с другом из-за ерунды. Видимо, после этого стало невозможно комментировать последние посты. Я просто только недавно их открыл и не до конца разобрался, как это работает. (смеется).