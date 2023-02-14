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Фигурное катание

Сегодня, 11:15

У Костомарова поднялась температура после операции на кистях рук

Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, здоровье фигуриста Романа Костомарова снова несколько ухудшилось после операции по удалению кистей рук, которая действительно недавно была проведена.

Источник сообщает, что ночью у Костомарова подскочила температура — «возможно, из-за перенесенного стресса». При этом в целом операция по удалению кистей рук прошла успешно.

Костомаров остается в больнице с 10 января этого года. Первоначальным диагнозом была пневмония, но последующие осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. Ранее «СЭ» сообщал, что Костомарову ампутировали стопу.

Роман Костомаров. У Костомарова все еще прогрессирует некроз? Новые тревожные новости о здоровье Романа

Фигурное катание
Роман Костомаров
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