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Фигурное катание

Сегодня, 16:12

В МОК сообщили, что ожидают скорейшего рассмотрения дела Валиевой в CAS

Мария Гусева
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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что ожидают скорейшего рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой, чтобы решить вопрос с распределением мест командного турнира Олимпийских игр 2022, которые прошли в Пекине (Китай).

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы позволить Международному союзу конькобежцев определить конкретные результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а МОК — принять решение о распределении медалей», — цитирует ТАСС представителя МОК.

Во вторник, 8 ноября стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало дело спортсменки в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее, 21 октября в РУСАДА заявили, что не будут обнародовать вердикт по делу 16-летней Валиевой и ее персонала, так как по правилам спортсменка является защищенным лицом.

В пробе Валиевой, взятой во время чемпионата России 25 декабря 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр-2022 в Пекине после того, как фигуристка стала чемпионкой в командных соревнованиях. После заседания выездной панели CAS Валиеву допустили до участия в одиночных соревнованиях, в которых она заняла четвертое место.

Источник: https://tass.ru/sport/16280637
Фигурное катание
Камила Валиева
МОК
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