Победа над «Рубином» сохранила «Спартаку» шансы на бронзу. Что для этого нужно?

«Спартак», обыграв в 29-м туре РПЛ «Рубин» (3:1), набрал 49 очков. Таким образом красно-белые обеспечили себе минимум пятое место. При этом у команды Владимира Слишковича остаются шансы на бронзу. Для этого надо, чтобы в последнем туре «Локомотив» (50 очков) в гостях не выиграл у «Балтики», а «Зенит» (51 очко) уступил в двух оставшихся матчах — «Ахмату» в гостях и «Ростову» — дома.

В случае равенства очков с питерцами выше окажется «Зенит» по личным встречам — победа и ничья со «Спартаком».

Вместе со «Спартаком» шансы на бронзу сохраняет «Локомотив». При этом железнодорожники при равенстве очков будут иметь преимущество над «Зенитом» по личным встречам (две победы).