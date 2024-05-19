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Сегодня, 19:52

Зверев стал чемпионом «мастерса» в Риме

Алина Савинова
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира категории АТР 1000 в Риме (Италия).

В финальном матче немец в двух сетах победил представителя Чили Николаса Харриа — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

27-летний Зверев завоевал 24-й титул в карьере (22-й — в турнирах одиночного разряда). После победы в Риме он сместит россиянина Даниила Медведева с четвертой строчки мирового рейтинга.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 3) — Николас Харри (Чили, 21) — 6:4, 7:5

Теннис
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