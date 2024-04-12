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«Самый неожиданный кружочек». Загитова дразнит фанатов фото со свадебным платьем

Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Отдел спорта «СЭ»
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка намекнула на свое замужество, но болельщики быстро расшифровали ее головоломку.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не участвует в соревнованиях с 2019 года, но до сих пор находит возможность удерживать внимание своих поклонников. На сей раз 21-летняя фигуристка спровоцировала ажиотаж вокруг своей персоны, опубликовав в соцсетях видео и снимок из свадебного салона. На фото видна спина девушки в белом платье с фатой. «По-моему, это самый неожиданный кружочек в моем Telegram-канале. Я в магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это?» — сделала Алина провокационный комментарий. Впрочем, интрига продержалась недолго. Фанаты быстро расшифровали головоломку, разглядев нюансы на изображении.

Разведен, не платит алименты и к тому же наркоман

Несмотря на интенсивные публикации в соцсетях, Загитова никогда не раскрывала публике детали своей личной жизни. Ранее Алине приписывали отношения с хоккеистом Дмитрием Воронковым, но официальных подтверждений этому роману не было, а слухи основывались на частых появлениях фигуристки на матчах казанского «Ак Барса», за который в тот момент выступал Воронков. Хотя любовь фигуристки к хоккею легко можно было объяснить и тем, что ее отец является хоккейным тренером. С 2023-го Воронков выступает в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и постоянно проживает в США. А Загитову теперь иногда можно встретить на хоккее в Санкт-Петербурге. Но здесь тоже возможны чисто деловые отношения — в феврале этого года Алина выступала на открытии «СКА Арены».

 
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Осенью 2022-го олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в шоу на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой заявила, что ее сердце «возможно, занято». «Это сложный вопрос. Я на личную тему обычно никогда не говорила... Но я думаю, что это как-то само придет. Возможно... — заявила Загитова. — Занято ли сейчас мое сердце? Возможно».

В том же шоу Алина жаловалась на «криминального» поклонника, который преследовал ее в 2018 году в Москве. «Мне было 16 лет. Незнакомый мужчина все время встречал меня возле дома, а потом ехал за мной на большой тонированной машине. Я была в шоке. На тренировки ходила пешком, потому что мне пять минут до спортшколы. Однажды бабушка пошла со мной, он медленно ехал за нами, а потом опустил стекло и сказал: «Слушайте, мне нужно переговорить с вашей внучкой, она мне очень нравится, хочу на ней жениться». Позже выяснилось, что он из Казани, разведен, не платит алименты и к тому же наркоман», — призналась фигуристка.

Программа о запретной любви

Этот инцидент не сделал фигуристку осторожнее, и на сей раз она явно дразнит влюбленных в себя поклонников, намекая на скорое замужество. Однако тревога точно ложная, поскольку на фото со спины в свадебном плане — не Алина. В принципе, самой фигуристке ничего не стоило просто примерить белое платье с фатой — без каких-либо намерений сыграть свадьбу в ближайшее время. Например, ради фотосессии. Однако на опубликованном снимке красуется другая девушка. Фанаты фигуристки вспомнили, что у Загитовой на спине есть родинка, которая заметна во время выступлений в открытых костюмах. У невесты с фото родинки на спине нет. Кроме того, у девушки с фото маникюр, цвет волос и прическа отличаются о тех, с которыми в последнее время видели Алину.

 
Алина Загитова. Биография Алины Загитовой: карьера в спорте и работа на ТВ

Судя по всему, речь о какой-то подруге фигуристки, которая собирается замуж. И навряд ли речь об известной спортсменке, поскольку первой сообщать о чужой свадьбе — это явно очень дурной тон. «Все подробности завтра», — пообещала Загитова в ночь на пятницу. Возможно, официальные объяснения последуют 12 апреля вечером после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое состоится в московском дворце «Мегаспорт». Алина показывает в этом спектакле номер под саундтрек из китайского фильма о запретной любви «Дом летающих кинжалов». «Я специально смотрела уроки от наших сородичей-китайцев», — рассказала Загитова в своем любимом стиле о работе над программой.

В феврале Алина сообщила о запуске собственного комедийного YouTube-шоу. «Постеры», так будет называться. Додумывайте сами, что там будет. Когда ждать выход? Пока не определились, но все уже готово», — заявила Загитова в эфире клубного ТВ ХК СКА.

 
Этери Тутберидзе и&nbsp;Алина Загитова. «Я засыпала в метро с гематомами, а Тутберидзе говорила — я халтурила». Откровенная Загитова у Максима Транькова

«Я сейчас развиваюсь не только в спорте, а еще в медийном пространстве. Очень часто веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой. И вот ближайший проект, который у меня будет, вообще отдаленный от спорта и всего-всего, чем я занималась ранее, — это проект на YouTube, шоу, которое будет называться «Постеры», — уточнила фигуристка во время своего выступления на Всемирном фестивале молодежи. Не исключено, что фокус с платьем связан и с этим проектом.

Фигурное катание
Алина Загитова
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