«Допинг в фигурном катании широко распространен». Почему заявление Чжоу так разозлило всех в России

На скандальные обвинения призера чемпионата США отреагировали даже в РУСАДА.

Призер чемпионата мира в мужском одиночном катании Винсент Чжоу подогрел и без того высокий интерес в «делу Камилы Валиевой», рассмотрение которого начинается в Спортивном арбитражном суде. Звездный американец разгневан тем, что медали командного турнира Олимпиады-2022 из-за допинговых разбирательств не вручаются уже 19 месяцев. И это заставило его безапелляционно заявить, что МОК, ВАДА и CAS не должны были допускать россиян на Игры в Пекин из-за предыдущих скандалов. При этом, по мнению Чжоу, запрещенка — проблема не только российского спорта в целом, но и конкретно нашего фигурного катания. «Положительный допинг-тест Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов», — сказал Винсент, сильно разозлив этим спортивную общественность в России.

Эти клоуны не представляют мои интересы

Правдорубов, делающих странные обобщения и обвиняющих всех без разбора, в истории «борьбы за чистый спорт» всегда хватало. Например, австрийский тренер по легкой атлетике Вильхельм Лилге только что заподозрил в допинге рекордсменку мира в марафоне Тигист Ассефу, поделившись личными впечатлениями о беспределе с тестированием в Кении. Беда только в том, что Ассефа — из Эфиопии и никак не причастна к нарушениям в соседней стране. Полно натяжек и откровенного вранья и в гневном выступлении Чжоу. Приведу главные его тезисы.

«МОК неоднократно отказывался привлечь Россию к ответственности за допинговую программу, в которой приняли участие более тысячи спортсменов, — заявил американец для Global Athletes. — ВАДА, которое контролируется МОК посредством соглашения с государственными органами, восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ агентства предоставить данные с подробным описанием масштабов применения допинга в России. А CAS, который является подразделением МОК, неоднократно выступал на стороне России — сначала в отмене санкций в отношении российских спортсменов, а затем в смягчении санкций для РУСАДА. Кто из этих клоунов представляет интересы моих товарищей по команде, а также защищает права всего спортивного сообщества?»

«Ситуация, в которой мы оказались на Играх в Пекине, и тот болезненный процесс, который мы пережили после этого — результат решений, принятых МОК, ВАДА и CAS. Мировые спортивные руководители разрешили российским спортсменам участвовать в последних четырех Олимпийских играх, включая Пекин, несмотря на допинговую программу, — продолжит возмущаться Винсент. — Российское правительство препятствует осуществлению правосудия, манипулируя информацией, уничтожая данные лаборатории. И тем не менее сборную России не выгнали ни из одной Олимпиады. Валиева и ее товарищи по команде никогда бы не оказались в Пекине, если бы МОК, ВАДА и CAS выполнили свою работу и забанили Россию. Но из-за бездействия спортивных руководителей Россия не получила стимула для реформ. И расплачиваются за это спортсмены как внутри России, так и за ее пределами».

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Допинг в фигурном катании не имеет смысла

Наверное — по-человечески Чжоу понять можно. Для одного из сильнейший фигуристов своего поколения награды командного турнира (особенно золотые — в случае жесткого наказания Валиевой) станут самыми престижными в его карьере. Ведь до сих пор 22-летний американец не выиграл ни одного большого старта, даже взрослого чемпионата США. Конечно, проволочка с вручением медалей Пекина является беспрецедентной. «Дело Камилы» тянется более полутора лет, всем порядком надоело, в том числе и в России. Однако зачем накануне важного заседания CAS передергивать факты?

На самом деле ВАДА не контролируется МОК — международный комитет является одним из учредителей агентства, наряду с правительствами и парламентами разных стран, и напрямую антидопинговую работу учредители не контролируют. Восстановив РУСАДА в 2018 году, ВАДА через несколько месяцев отменило это решение. CAS не является подразделением МОК — это независимый арбитраж, а не общественная организация, и в его задачи не входит представлять чьи-либо интересы. Мировые спортивные руководители на последних четырех Олимпиадах допускали россиян с огромными ограничениями и надо быть полным идиотом, чтобы утверждать, что антидопинговая сага не стала «стимулом для реформ» в России. Собственно, последние восемь лет мы только реформами и занимались.

Ну и главное — про «широкое распространении допинга среди российских фигуристов». Да, действительно несколько неприятных историй с запрещенкой зацепили в нашей стране и этот вид спорта. Были обвинения в адрес олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, которые потом не подтвердились. Была десятилетняя дисквалификация Марии Сотсковой за фуросемид и подделку документов. Также за фуросемид наказывали известного парника Юрия Ларионова. Ксению Столбову в 2018-м году не пустили на Олимпиаду — в МОК были недовольны недостаточным количеством допинг-тестов, которые сдала наша парница... Известны и другие мелкие инциденты, однако называть это «широким распространением допинга» — мягко говоря, странно.

Допинговые скандалы в последние годы были практически во всех ведущих державах фигурного катания, в том числе в США. Испанская парница Лаура Баркеро поймана на клостеболе прямо на Олимпиаде в Пекине — и решение об ее наказании тоже до сих пор не озвучено. Прочему это не вызывает гнева у правдоруба Чжоу? Да и в целом любому спортсмену должно быть понятно: не существует допинга, который способен кардинально повлиять на результаты фигуристов, и все нарушения в этом виде спорта носят формальный характер. А если так — насколько корректно истерить в ситуации, когда ты прямо заинтересован в исходе дела и не в состоянии проявить объективность?

Винсент Чжоу. Фото Global Look Press

Подать на него в суд и засудить

Самым любопытным на пике возмущения словами Винсента в России стало заявлении РУСАДА. Наши борцы с допингом считают: если Чжоу знает что-то конкретное о нарушениях россиян, он должен не раздавать интервью, а донести обо всех фактах по инстанциям. «Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил, — говорится в заявлении пресс-службы РУСАДА. — Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил».

«Каждый человек может говорить, что хочет. Он имеет право высказывать свое мнение. Кто может его наказать за это? Пусть эти слова будут на его совести, — заявил «Р-Спорт» бывший вице-президент ISU Александр Лакерник. — Я вообще не считаю, что в фигурном катании есть допинг. Есть недоразумения, потому что допинг в этом виде спорта ничему не помогает».

«Чжоу специально создает интригу, чтобы зацепиться и отобрать что-то у российских фигуристов, — сказал ТАСС председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Он решил поддержать негативную тенденцию, которая не имеет отношения к спорту. Мы желаем ему больше тренироваться и показывать мастерство на льду, а не заниматься словоблудием и болтологией. На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на него в суд и засудить».

Подать в суд на американца предлагает и знаменитый тренер Татьяна Тарасова, другая легенда нашего тренерского цеха Алексей Мишин пришел к выводу, что Винсент «плохо относится к фигурному катанию», а еще один российский специалист — Александр Жулин — назвал Чжоу «сволочью». «И среди американских фигуристов это нарушение распространено, — отметил известный комментатор Дмитрий Губерниев. — Один дурак что-то сказал, а мы с вами должны это обсуждать? Нет, конечно. Пускай сначала докажет. В противном случае он будет чертов врун. Как говорят у них, в Америке, это просто bullshit. Срань господня, как было в переводах у великих людей».