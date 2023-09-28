Биография Камилы Валиевой: жизнь и карьера талантливой фигуристки

История российской спортсменки.

Фигуристке Камиле Валиевой всего 17 лет, а ей давно восторгается весь мир. Талантливая ученица Этери Тутберидзе уже сумела побить мировые рекорды и завоевала немало наград. «СЭ» рассказывает подробнее об уникальной спортсменке.

Камила Валерьевна Валиева

Дата рождения: 26 апреля 2006 года

Место рождения: Казань

Рост: 164 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность

Одна из самых талантливых фигуристок-одиночниц появилась на свет в Казани. Камила родилась в татарской семье. С рождения она была болезненным ребенком, поэтому ее родители, Алсу и Равиль, ради укрепления здоровья отдали дочку сразу в несколько секций: танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание.

Несмотря на то что отца зовут Равиль, Камила носит отчество Валерьевна и девичью фамилию мамы — Валиева. Дело в том, что родители спортсменки давно развелись и воспитанием будущей фигуристки занималась только мать. Ее беспокоило, что дочка занимается сразу всем, и она предложила девочке сосредоточиться на одном направлении.

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Тренеры отмечали пластичность и хорошую растяжку Камилы. А так как девочке очень нравились фигуристки Аделина Сотникова и Алина Загитова, она решила остаться только в фигурном катании.

«На фигурное катание записаться было проще — хватило маминого обещания, что я буду стараться на тренировках и не стану грызть лед. Впрочем, на гимнастику через год меня все-таки отдали, а вдобавок записали в балетную школу. Через некоторое время от других секций пришлось отказаться ради фигурного катания. Лед я выбрала по двум причинам: мне очень нравились вращения и мой тренер Ксения Семеновна Иванова, которая учила нас новым элементам. Мне кажется, именно Ксения Семеновна разглядела мои способности», — сказала Валиева U Magazine.

Карьера в фигурном катании

Вскоре для дальнейшего спортивного прогресса Валиева вместе с близкими переехала в Москву, чтобы тренироваться у специалистов федерального уровня. Сначала Камила занималась у Марины Кудрявцевой, потом у Игоря Лютикова, а затем у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева.

Уже в 10 лет Валиева делала все тройные прыжки, но на соревнованиях выступала крайне нестабильно. К тому же фигуристке мешали травмы: практически весь сезон-2017/18 Камила пропустила из-за перелома ноги. И это сказалось на моральном состоянии юной спортсменки, которая стала бояться прыжков.

Летом 2018 года Валиева попала в группу к Этери Тутберидзе. Среди специалистов, которые были подключены к работе с перспективной юниоркой, был также и Сергей Розанов, который поставил Камиле, в частности, тройной аксель. Спортсменка также активно изучала и другие элементы ультра-си — четверные тулуп и сальхов.

«Наверное, Наталья Петровна обучила меня всему, и мы с мамой решили, что надо уже переходить к другому тренеру. Потому что Этери Георгиевна может научить чему-то новому. К тому же там еще и девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало фактором», — рассказала Валиева ТАСС.

И уже спустя год, в сезоне-2019/20, в котором фигуристка дебютировала на международном уровне, она исполняла квад-тулуп. 2019 год стал очень удачным для Валиевой. На юниорском уровне она выиграла оба этапа и финал «Гран-при», а также первенство России и чемпионат мира в своей возрастной категории.

При этом главные старты сезона Камила могла пропустить из-за травм, но проявила настоящий спортивный характер. В финале «Гран-при» и на мировом первенстве среди юниоров Валиева все-таки выступила — с упрощенным контентом. Уже тогда фигуристке стали пророчить золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Внимания Камиле добавляло и то, что в том сезоне спортсменка выступала с той самой знаменитой короткой программой «Девочка на шаре», которую ей поставила сама Этери Георгиевна. Постановка была выполнена по мотивам знаменитой картины испанского художника Пабло Пикассо. Эта программа очень подходила Камиле и раскрывала ее фантастическую пластичность.

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Не осталась равнодушной даже внучка маэстро Диана Пикассо, которая пригласила Валиеву в музей ее дедушки в Париже. Тренерский штаб даже принял решение перенести «Девочку на шаре» и на следующий сезон. А сама Тутберидзе называла эту постановку своей любимой.

На первом для себя взрослом чемпионате страны Валиева сразу же завоевала серебряную медаль, уступив лишь другой ученице Тутберидзе — Анне Щербаковой. Зато она обошла Александру Трусову, которую называла своим кумиром.

Олимпийский сезон начался для Камилы триумфально. Она победила на этапах уже взрослой серии «Гран-при» в Канаде и в России, стала лучшей на Finlandia Trophy и впервые в карьере стала чемпионкой страны. Затем Валиева стала чемпионкой Европы и уже в новом статусе отправилась на Олимпийские игры в Пекин в качестве безоговорочного фаворита. Там фигуристка выиграла золотую медаль в командном турнире, внеся большой вклад в общее дело, выиграв обе программы.

«Впервые я смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юлия Липницкая. В 2018-м я очень переживала за Алину Загитову и Женю Медведеву. Это моя детская мечта! С трех лет, наверное, говорила маме, что хочу стать олимпийской чемпионкой. И вот мечта сбылась! Я дальше буду работать, чтобы еще одна моя мечта сбылась», — сказала Валиева «СЭ» сразу после своего триумфа.

Однако добиться успеха в личном турнире фигуристке не удалось — выиграв короткую программу, Камила неудачно исполнила произвольную и заняла лишь четвертое место. Показать себя на взрослом чемпионате мира Валиевой не удалось — по причине отстранения российских и белорусских фигуристов от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Сезон-2022/23 был для фигуристов из России внутренним. Камиле удалось победить на двух этапах российского «Гран-при», стать второй на чемпионате России, а также в финале серии. На данный момент звездная одиночница намерена продолжать карьеру — Валиева выступила с двумя новыми программами на контрольных прокатах сборной России в сентябре 2023 года.

Рекорды

Несмотря на то что Валиева недавно перешла на взрослый уровень и сумела провести в этой возрастной категории всего два сезона (один из которых стал полностью внутренним), фигуристка сумела установить несколько мировых рекордов.

Камила — первая одиночница в истории фигурного катания, которой удалось набрать больше 90 баллов за исполнение короткой программы, больше 185 за произвольную и больше 272 в сумме на турнирах под эгидой ISU. Валиева на данный момент является обладательницей текущих мировых рекордов в этом виде спорта.

На юниорском уровне эта фигуристка также смогла превзойти лучшие результаты в произвольной программе и по общей сумме. К тому же Камила второй в истории (после Александры Трусовой) исполнила четверной тулуп на турнирах ISU и второй в истории (после Софьи Акатьевой) и первой среди взрослых спортсменок успешно исполнила в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка.

В сентябре 2023 года также стало известно, что накануне сезона-2023/24, в августе, Валиева перенесла разрыв сетчатки глаза. Это, безусловно, смазало подготовку фигуристки — ей пришлось сделать лазерную коагуляцию. Врачи запретили Камиле на две недели резко поворачиваться. Затем ей пришлось делать повторную коагуляцию. Поэтому она смогла возобновить тренировки только 6 сентября.

«Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа мне на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки. Врачи сделали две лазерные коагуляции. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки», — сказала Валиева «СЭ».

Достижения

Олимпийская чемпионка в командном соревновании

Чемпионка Европы

Чемпионка мира среди юниоров

Победительница финала юниорского" Гран-при"

Победительница этапов «Гран-при»

Победительница турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021

Двукратный серебряный призер чемпионата России

Заслуженный мастер спорта России

Кавалер ордена Дружбы

Хобби

У Камилы, как и у большинства профессиональных спортсменок, не так много личного времени. Однако свободное время спортсменка старается проводить со своим лучшим другом — шпицем Левой. Фигуристка души не чает в собаке и даже завела ей отдельную страницу в социальных сетях. Кстати, шпица Валиевой подарили ее поклонники.

«Он очень скучает, когда я ухожу, аж подвывать начинает. Зато очень радуется, когда возвращаюсь. На карантине я проводила много времени с Левой, несколько команд с ним выучили. Сейчас он знает «Сидеть!», «Лежать» и «Лапу дать!». Может спокойно пройти на задних лапках вместе со мной из одной комнаты в другую. За что-то вкусное, конечно», — приводит Olympics слова фигуристки.

Также Камила любит танцевать и рисовать, правда, на это времени у нее практически нет. На карантине она собирала картины из страз. А также занималась картингом — Валиевой нравятся спортивные машины. Но о будущем после окончания спортивной карьеры фигуристка пока не думает.

«Когда-то я очень хотела пойти на психолога учиться. Не знаю, очень нравилось мне это. А еще я хотела стать судьей в Международном союзе конькобежцев (ISU). Сейчас о повседневных профессиях я не думаю», — рассказала Камила ТАСС.

Софья Акатьева и Камила Валиева с любимцем. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жизнь вне спорта

Помимо соревновательной карьеры Валиева активно выступает в ледовых проектах. Камила участвовала в нескольких турах шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», каталась у Татьяны Навки в «Истории любви Шахерезады» и один раз выступала у Ильи Авербуха.

Также фигуристка имеет массу рекламных контрактов: Валиева является амбассадором бренда PUMA, Ozon и лицом рекламной кампании платежной системы «Мир». Камила снималась для онлайн-журнала о балете La Personne и для бренда Glade.

Личная жизнь

17-летняя фигуристка пока большую часть своего времени уделяет спорту, учебе и медийным проектам. О личной жизни Камила не распространяется, хотя отмечает, что кто-то из спортсменок может поступать иначе.

«Из наших девочек кто-то показывает отношения в социальных сетях, — цитирует Валиеву SW-STRAZY. — На самом деле, это же их личная жизнь, на то она и личная — если ты хочешь, ты ее показываешь, если нет, ты закрываешься, и это твое право».

В 2022 году Камила снялась в клипе российского исполнителя Вани Дмитриенко — на песню «Сила притяжения». Многие поклонники фигуристки стали подозревать о возможном романе между Валиевой и Дмитриенко. Однако позднее певец заявил, что не поддерживает отношений со спортсменкой.

«Мы с Камилой просто общались, и я не хотел, чтобы так все вышло, но она стала заложницей ситуации. Но это не было спровоцировано нами, мы не планировали хайповать, то, как люди все это раскрутили, нас не касается. Камила не участвовала и не участвует в нашей с Сашей (бывшей девушкой Дмитриенко. — Прим. «СЭ») истории, мы с ней были в прекрасных дружеских отношениях. Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся», — сказал Дмитриенко.

Допинговая история

9 февраля 2022 года портал Inside the Games опубликовал информацию о том, что допинг-тест Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде, где фигуристы сборной России завоевали золотые медали. По данным International Testing Agency (ITA), в пробе Камилы, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, был обнаружен триметазидин.

Однако результат взятого теста стал известен только спустя два месяца. Анализ был взят РУСАДА, отправлен на исследование в лабораторию ВАДА в Стокгольм и по нормам должен был быть обнародован за две недели до Олимпиады. Однако по вине шведского учреждения о нем сообщили только 8 февраля 2022 года.

В итоге Камила была временно отстранена РУСАДА от участия в соревнованиях. Но спустя сутки это решение было опротестовано и отменено. ВАДА, ISU и ITA требовали снять фигуристку с Олимпиады. Но CAS (Спортивный арбитражный суд) отклонил апелляцию и допустил Валиеву до личного турнира одиночниц.

Там Камила выиграла короткую программу, но неудачно исполнила произвольную. А дальнейшее расследование допинговой истории продолжилось после окончания Игр. Расследование РУСАДА длилось больше полугода, решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) было вынесено только в декабре 2022 года и оставалось засекреченным, так как на момент взятия положительной пробы Валиевой было всего 15 лет — она считалась «защищенной персоной».

В январе 2023 года ВАДА нарушило конфиденциальность и объявило, что ДАК не нашел «вины и халатности фигуристки», и потребовало пересмотреть вердикт и назначить максимальное наказание — признать Валиеву виновной и дисквалифицировать ее на четыре года с аннулированием всех результатов с 25 декабря 2021 года. При таком раскладе Камила потеряет титул чемпионки России-2022, звание чемпионки Европы-2022, а сборная России — золото Олимпиады-2022 в командном турнире.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ISU также не согласился с решением РУСАДА и требует дисквалифицировать россиянку на два года, но при этом ее личной вины и халатности не признавать. Подобное решение позволит фигуристке и сборной России сохранить титулы. Само РУСАДА не согласилось с собственным дисциплинарным комитетом (ДАК) — в том, что Камиле не был объявлен выговор. Но это исключительно технический момент — чтобы агентство приняло участие в слушаниях в CAS.

Рассмотрение дела Валиевой прошло на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 28 сентября в Лозанне. При этом разбирательство было отложено и займет еще два дня — 9 и 10 ноября.

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