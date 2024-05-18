Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта

История российского фигуриста и ведущего.

Алексей Константинович Ягудин

Дата рождения: 18 марта 1980 года

Место рождения: Ленинград, СССР

Рост: 175 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность Алексея Ягудина

Будущий олимпийский чемпион родился в семье Зои и Константина Ягудиных в Ленинграде. Когда Алексею исполнилось четыре года, его родители развелись. Воспитанием сына мама занималась самостоятельно. Именно она приняла решение отдать мальчика в спорт.

«Моя мама рассказывала, как гуляла однажды со своим братом по набережной реки. На одном из столбов заметила объявление: в секцию фигурного катания приглашаются дети. Решение отдать меня в этот вид спорта пришло спонтанно. Я в детстве часто болел, и мама надеялась, что мне это будет полезно», — рассказал Ягудин «Заполярному вестнику».

Первым тренером Алексея стал Александр Майоров. Под его руководством Ягудин занимался до 12 лет. К этому возрасту юный фигурист уже осознал, что спорт для него больше, чем просто хобби.

«В 8-9 лет я заявил: все! Заниматься фигурным катанием больше не хочу — уйду в хоккей. Мама отреагировала спокойно: «Леша, давай подождем пару дней. Подумай, чего ты хочешь добиться в жизни». Я не ходил на тренировки, а спустя два дня... неожиданно понял, что фигурное катание для меня больше, чем хобби. Это — моя вторая жизнь», — приводит «Заполярный вестник» слова Ягудина.

Мама поддерживала своего сына и даже лично следила за его тренировками. После занятий она отводила Алексея на открытый лед, где он отрабатывал прыжки.

«Моей маме было не просто интересно. После тренировки я мог и втык от нее получить, если, к примеру, пять минут ездил по льду, ковыряя в носу или рассматривая трубы вентиляции на потолке. Вечером меня отводили на открытый лед, и я уже под присмотром мамы до бесконечности крутил тулупы», — поделился Ягудин.

В 90-е Майоров принял решение перебраться в Швецию, но своего ученика не бросил и предложил его своему бывшему тренеру. Так Ягудин и оказался в группе Алексея Мишина.

Спортивная карьера Алексея Ягудина

С 1992 года фигурист тренировался в группе Мишина во Дворце спорта «Юбилейный». Спустя два года после начала сотрудничества с Алексеем Николаевичем Ягудин занял четвертое место на чемпионате мира среди юниоров — ему тогда было всего 13 лет.

Постепенно Алексей начал улучшать свои результаты: в 1996 году стал чемпионом мира среди юниоров, а спустя год завоевал бронзу на мировом первенстве. В следующем сезоне спортсмен стал чемпионом мира и Европы, а также впервые в карьере выступил на Олимпийских играх — в Нагано он стал пятым.

Также в активе Ягудина были победы и на других турнирах — Кубок Финляндии, Skate Israel, Кубок России и других. Вскоре фигурист впервые в карьере выполнил прыжок ультра-си — тулуп в четыре оборота, это случилось на турнире Trophee Lalique.

Несмотря на успехи, Алексей принял решение сменить тренера. В группе Алексея Мишина в то время уже появился еще один одиночник, подающий большие надежды, — Евгений Плющенко. И хоть Ягудин на тот момент регулярно обыгрывал юного соперника, он думал, что Алексей Николаевич больше уделяет внимание не ему.

Алексей Ягудин и Алексей Мишин. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Я не умею быть механической игрушкой в руках тренера. И здесь, конечно, Женя мне полная противоположность: он никогда не возражал Мишину и исполнял все так, как тот говорил. Мишин не терпит возражений. И, может быть, поэтому я однажды почувствовал, что он уделяет больше внимания Плющенко», — рассказывал Ягудин «Известиям».

К тому же Алексей испытывал проблемы с дисциплиной и лишился поддержки со стороны еще и руководства федерации. Поводы не доверять ему Ягудин давал сам. Так, фигурист перед Олимпиадой в Нагано довольно легкомысленно относился ко всему и прибыл на Игры с двумя бутылками водки.

«Ягудину были свойственны юношеская бравада, напускная небрежность. Яркий пример: на контроле в Олимпийской деревне Нагано открывают его чемодан, а там в обнимку с коньками лежат две бутылки водки. Иногда эта бравада сильно мешала ему», — вспоминал Мишин в своей книге «О чем молчит лед».

К тому же Ягудин упустил медаль после неудачного выступления в произвольной программе. Алексей из-за собственной халатности смотрел соревнования под вентиляционной трубой и умудрился заболеть. На советы тренеров фигурист не реагировал.

«Я ему говорю: «Пересядь!» Подходит Артур Дмитриев, говорит: «Леша, пересядь». Не стал. В итоге — назавтра температура под 40, произвольная не задалась, упал с четверного», — писал Мишин в своей книге.

В итоге Алексей Николаевич был так расстроен провалом своего ученика в произвольной программе и из-за упущенной медали, что не стал дожидаться окончания соревнований и покинул арену. Ягудин же рассчитывал получить поддержку от своего тренера.

«Алексей Николаевич не сказал ни слова. Когда на табло появились оценки, он ушел, оставив меня наедине с моими чувствами. Я знал: он зол на меня за то, что я заболел», — вспоминал Ягудин в своей автобиографии «НаPROлом».

Так по целому ряду причин Алексей принял решение перейти под руководство Татьяны Тарасовой. У нее, по мнению фигуриста, был совершенно иной подход к тренировкам. А формат работы Мишина Ягудину перестал подходить.

«У Мишина всегда было любимое шуточное выражение «Я начальник, ты — дурак». Вроде мы смеялись, но ответов на вопросы все не было. В итоге я просто понял, что не могу так работать. В Тарасовой была и есть великая сила педагога — признавать свои ошибки и работать над ними. Ни разу не слышал фраз типа «я так сказала, поэтому так и делаем». Всегда обсуждали программу, все процессы преодолевали сообща. Тарасова могла признаться в своих слабостях и никогда не боялась спросить совета у другого человека, что в первой команде напрочь отсутствовало», — объяснил Ягудин в интервью «Спорт-БО».

Вместе с переходом к новому специалисту Алексей также принял решение о переезде. На него, безусловно, оказала свое влияние Татьяна Анатольевна.

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Именно Тарасова в свое время предложила мне уехать в Америку. В 18 лет решения принимаются быстро. Я тогда собрал чемоданы и уехал. Тренировался в США, и основная работа была там. Несколько лет колесил по Америке и Канаде», — вспоминал Ягудин в интервью «Заполярному вестнику»

Под руководством нового тренера в сезоне-1998/99 Алексей выиграл одиннадцать турниров из тринадцати, в том числе — Skate America, Sparkassen Cup (Кубок наций в Германии), Trophee Lalique. Ягудин также выиграл чемпионат мира среди профессионалов, а спустя год стал чемпионом мира и Европы, а также победителем финала «Гран-при».

Тарасова в свойственной ей манере огромное внимание в работе с Ягудиным уделяла художественной составляющей. Она подключила к тренировкам своего подопечного Леонида Райцина, специалиста по скоростно-силовой, функциональной технической и психоэнергетической подготовке спортсменов, а также привлекла в качестве хореографа Николая Морозова.

К тому же сама Тарасова старалась сдерживать своего ученика, у которого появилось пристрастие к спиртным напиткам. Причем тяга к алкоголю была у Алексея еще во время спортивной карьеры.

«Я же себя не спрашивал на соревнованиях, хочу ли я ехать до конца. Так же и любые банкеты. Пока совсем хорошо не станет. Мне казалось, что я нормальный, а люди говорят: «Ты уже все», — рассказывал Ягудин в эфире НТВ.

Первые проблемы у фигуриста из-за алкоголя появились еще в 1999 году. После победы на чемпионате мира Ягудина позвали выступить в популярном американском шоу, однако затем организаторы отозвали приглашение. Причиной тогда назвали «пьянство и антиобщественное поведение».

По словам пресс-секретаря шоу Лиз де Сево, такое решение было принято из-за того, что Алексей был слишком агрессивным и конфликтовал с окружающими. В итоге россиянина лишили работы и выслали из США.

В 2000 году Ягудин стал первым в истории России фигуристом-одиночником — трехкратным чемпионом мира, сумевшим завоевать этот титул три раза подряд. Но его главной целью оставались Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.

В 2001 году Ягудин единственный раз в карьере уступил мировой чемпионат Евгению Плющенко. Но в главном противостоянии четырехлетия Алексей сумел обойти своего соперника — и стал олимпийским чемпионом на Играх-2002.

В Солт-Лейк-Сити фигурист выступал с короткой программой «Зима», которая была поставлена Тарасовой и Морозовым на музыку группы Bond. Эта постановка до сих пор считается одной из лучших в истории мирового фигурного катания.

«Мы работали тогда в Америке, и как раз появился новый диск женского квартета Bond. Это было новое, интересное звучание, сочетание классических струнных инструментов с хорошим современным ритмом. Там было все как раз для Ягудина, учитывая его силу и выразительность. Пьеса называлась «Зимнее солнце».

Была еще, конечно, пара вариантов композиций, но эта победила. Гольдштейн сделал музыкальное редактирование в соответствии с моим планом элементов. Нам удалось создать свежую хореографию со знаменитой «ягудинской дорожкой». Леша не только воплотил все поставленные для него задачи, но и сделал из этого шедевр!" — приводит слова Тарасовой matchtv.ru.

Также большой вклад в победу Ягудина внес его психолог — Рудольф Загайнов. Алексей сначала не верил, что тот может ему помочь, однако эта работа оказала благотворное влияние на фигуриста и его результаты.

За исполнение произвольной программы «Человек в железной маске» Ягудину на Олимпийских играх-2002 присудили победу все девять судей. Также Алексей стал первым олимпийским чемпионом, которому удалось исполнить два четверных прыжка в программе, один из которых — в каскаде, и первым победителем Игр, получившим четыре оценки 6.0 за артистизм.

Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Тимоти Гебель. Фото Александр Федоров, архив «СЭ»

Плющенко упал с четверного тулупа в короткой программе. После Ягудин заявил, что был рад падению своего соотечественника.

«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова, — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!» — признался Ягудин «СЭ».

Уже будучи олимпийским чемпионом, фигурист вновь заработал проблемы из-за своего пристрастия к алкоголю. Алексея даже арестовали в США за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«Да, я нарушил закон — выпил нормально, — сказал Ягудин в интервью видеосервису Premier. — Я обгонял машину, бабушку какую-то. Жили мы в штате Коннектикут, более-менее престарелый район, город Симсбери. Я совершил обгон и не превышал скорость. Но это был праздник, День независимости, поэтому подъехал коп.

Ну и арестовали меня: наручники, посадили на заднее сиденье — и полицейский ушел досматривать мою машину. А я ведь помню, что в фильмах люди как-то выбираются. Я пытался выбраться и свалился, там кожаное сиденье. Он с фонариком, а это был поздний вечер — а меня нет.

Я ему сказал, что я внизу. Сказал, что пытался выбраться. Он говорит мне: «Сиди, придурок». Я позвонил знакомому, он приехал — я посидел там буквально час. В итоге отпустили меня под залог — 100-150 долларов".

После Игр Алексей стал четырехкратным чемпионом мира и вскоре принял решение о завершении карьеры. Перед этим фигуриста сильно беспокоили боли в бедре. После Ягудин некоторое время через боль выступал в шоу Stars on Ice и на профессиональных турнирах.

Алексей Ягудин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В 2007 году Алексей перенес операцию по замене правого тазобедренного сустава и даже заявил о возвращении в любительский спорт. Татьяна Тарасова была готова принять обратно своего звездного ученика, однако вскоре Ягудин выступал в Германии и после проката не смог покинуть лед самостоятельно.

«Я выступал в шоу в Германии, и после одного из номеров меня унесли со льда на носилках. С тех пор я начал ходить к врачам как на работу. Организм, видимо, надорвался, и на сегодняшний день шансы моего возвращения в большой спорт практически равны нулю», — цитируют Ягудина «Новые Известия».

В 2023 и 2024 годах стал победителем турнира по фигурному катанию по шоу-программам «Русский вызов».

Соперничество Алексея Ягудина с Евгением Плющенко

В середине 1990-х Евгений Плющенко и Алексей Ягудин тренировались у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Ягудин старше Плющенко на два года.

«Я получал от Ягудина зуботычины — как от старшего и более сильного. Причем, как правило, если он меня и бил, делал это исподтишка». Мишин считал, что это были не только обычные мальчишеские разборки, но ревность к Евгению, опекой которого после переезда из Волгограда тренер занимался лично", — вспоминал Плющенко в книге «Другое шоу».

Ягудин же признался, что на первых порах больше ревновал к другому ученику Мишина — Алексею Урманову, который только что выиграл Олимпиаду в Лиллехаммере.

«Я долго ломал голову над тем, почему Мишин постоянно посылает Урманова и меня на одни и те же состязания. Почему он не дает мне шанса выйти из тени моего старшего товарища? Наконец, меня осенило: Мишин хотел, чтобы я постоянно проигрывал Алексею! Пока я пытался вырваться из этого замкнутого круга, Плющенко выступал в других турнирах, выигрывал их и набирал силу», — писал Ягудин в книге «НаPROлом».

Позднее Алексею стало казаться, что Мишин больше внимания уделяет его более молодому сопернику — Евгению. И в итоге принял решение сменить тренера — и перейти к Татьяне Тарасовой. Но противостояние двух российских фигуристов на этом только начиналось.

Первая дуэль Ягудина и Плющенко произошла в 1995 году на юниорском чемпионате мира в Австралии — тогда выше оказался Алексей. Во второй раз спортсмены сошлись спустя год на этапе «Гран-при» в Санкт-Петербурге. Мишин старательно разводил своих учеников на турнирах.

После перехода Ягудина к Тарасовой соперники регулярно соревновались друг с другом. Первая победа Плющенко в этом противостоянии случилась в 1999 году, причем на серьезном турнире — чемпионате России. Алексей же, в свою очередь, так и не смог выиграть национальное первенство.

Главный старт следующего четырехлетия остался за Ягудиным — на Олимпиаде-2002. Причем их главная дуэль на Играх в Солт-Лейк-Сити сопровождалась многочисленными скандалами и спорами. Особой темой для дискуссий стала работа Алексея с психологом Рудольфом Загайновым.

Специалист входил в команду Ягудина на Играх. Сам Алексей в книге «НаPROлом» тепло вспоминал историю знакомства с Загайновым: «Я не надеялся, что он мне поможет, но считал, что и вреда от этого не будет. Общение с ним оказалось очень приятным, я как-то незаметно поведал ему обо всех тревогах. Рассказал, что утратил самого себя. Мы говорили буквально обо всем. Он снабжал меня письменными рекомендациями, как вести себя в той или иной? ситуации, и я постоянно носил их с собой».

Соперник Ягудина Евгений Плющенко также хорошо знал этого специалиста. Он не скрывал, что испытывал негативные эмоции после общения с Загайновым.

«В мире спорта о нем ходят настоящие легенды, его даже называют черным магом спортивной арены. Загайнов — психолог, несомненно, очень талантливый. Он работал со многими спортсменами, психологически настраивал их на победу. Лично я никогда с ним не сталкивался, но сталкиваться с теми, кому он «помогал», приходилось. У многих до сих пор остался неприятный осадок от общения с этим человеком.

Загайнов заставляет спортсмена ненавидеть соперника. Ненависть — чувство отвратительное. Да, есть спортивный азарт, есть стремление победить. Но ненавидеть кого-то — это ужасно! По-моему, в первую очередь следует учиться уважать соперника. Если ты побеждаешь и при этом относишься к проигравшим тебе с уважением — это высший пилотаж", — писал Евгений в книге «Другое шоу».

Загайнов присутствовал на ледовой арене во время выступления Плющенко в короткой программе, что заставило Евгения думать, что против него выпущены магические силы. На это намекал и Алексей Мишин в книге «О чем молчит лед?»

Во всяком случае Плющенко так и не смог понять, зачем Загайнов остался у бортика во время его выступления, хотя между Алексеем и Евгением катались еще три фигуриста — Такеши Хонда, Дмитрий Дмитренко и Ли Юнфей.

«Я упал на четверном прыжке, который знаю как «Отче наш». Мне кажется: разбуди меня ночью — и я его прыгну без единой помарки. На тренировках все шло великолепно. И вдруг... Выходя на четверной прыжок, я увидел силуэт Загайнова. Он находился как раз напротив меня. Я поймал его тяжелый взгляд.

Кто-то словно приказал мне: «Раскрывайся! Иди на приземление!» И я послушался, хотя было еще рано. Я до сих пор не могу понять, откуда появился этот сигнал, каким образом он достиг моего мозга.

Уже после Олимпиады я много раз прокручивал запись, свое падение с четверного прыжка. На самом деле в тот момент я был в отличной форме. И таких падений у меня не было в жизни никогда. При любом раскладе я не мог не так повернуться. И до сих пор осталось ощущение будто меня потащила за собой непонятная сила", — вспоминал Плющенко.

Алексей Ягудин. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Ягудин, который в итоге исполнил обе программы идеально, назвал эту ситуацию случайной.

«Получилось вот что. После моего проката во второй разминке мы находились за кулисами. И когда на лед вызвали Женю, не знали, куда бежать, чтобы посмотреть выступление главного соперника.

Наверх, до трибун, добраться мы уже не успевали. И Тарасова побежала в одну сторону — искать монитор, а Загайнов — в другую и выскочил к бортику, откуда в перерыве на каток выезжают заливочные машины. Он случайно оказался в этом месте. Понимаете, случайно!" - писал Алексей в своей книге.

За спортивной дуэлью двух российских фигуристов следили не только внутри страны, но и за ее пределами. Когда в фигурном катании появляются два сильных соперника, их противостояние начинают сравнивать с соперничеством Плющенко и Ягудина. Так было, когда, в частности, в СМИ возникла дуэль Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

После того как Ягудин завершил карьеру, Плющенко выступал еще 15 лет. Но их противостояние на этом не закончилось. Фигуристы регулярно стали обмениваться колкими фразами в адрес друг друга. Так, в частности, Алексей критически высказался об участии Плющенко в Играх-2014 в Сочи.

«У Плющенко была лишь одна цель — выиграть благодаря другим. Это был абсолютно неспортивный поступок, и очень жаль, что из-за него пострадали молодые фигуристы Максим Ковтун и Сергей Воронов. Они бы тоже могли стать олимпийскими чемпионами в командном турнире», — приводит «Советский спорт» слова Ягудина.

Очередной раунд по колким фразам состоялся накануне первого турнира по шоу-программам в 2023 году. Алексей еще в начале сезона-2022/23 заявил о своем участии в этом соревновании.

«Будет проходить это мероприятие уже весной следующего года. Когда у всех, кто связан с миром фигурного катания, есть шанс надеть коньки и покорить программой зрителей. Я сделал заявку на покупку коньков, новых лезвий, и с Ильей Авербухом просматриваем музыкальное сопровождение. Потому что этот турнир — очередной шаг к возрождению профессиональных турниров. Хотелось бы встретиться с Женей Плющенко вновь на льду. Какими были наши встречи более 20 лет назад!» — рассказал Ягудин в эфире Первого канала, комментируя открытые прокаты сборной страны.

Плющенко же говорил, что пока не задумывался об участии в этом же турнире. О соперничестве с Ягудиным Евгений сказал так: «Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует».

В дискуссию вступила и Татьяна Тарасова: «Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот». Заслуженный тренер России была сильно возмущена таким высказыванием Плющенко.

Ягудин выложил в своем Telegram-канале статистику очных встреч с Евгением. Счет получился 14-8 в пользу Алексея. В очной борьбе он победил на Олимпиаде, на один раз больше на чемпионатах мира и на два — в финалах «Гран-при».

Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, архив «СЭ»

Достижения Алексея Ягудина

Олимпийский чемпион (2002)

Четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002)

Трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002)

Двукратный победитель финалов «Гран-при» по фигурному катанию (1999, 2002)

Двукратный чемпион мира среди профессионалов (1999, 2003)

Четырехкратный вице-чемпион России (1998, 1999, 2000, 2001)

Чемпион мира среди юниоров (1995)

Член Зала славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс

Жизнь Алексея Ягудина после спорта

Параллельно со спортивной карьерой фигурист в 1997 году окончил школу с серебряной медалью и поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Вскоре после завершения карьеры и еще до операции Ягудин вернулся из США в Россию. Алексей пробовал себя в роли актера, снимался в фильмах и начал играть в театре. Особенно хорошо олимпийскому чемпиону удалось проявить себя в роли телеведущего. За свою работу фигурист был даже выдвинут на премию ТЭФИ

Он вел программы на «Матч ТВ» и Первом канале, был постоянным ведущим проекта «Ледниковый период», в котором также успел поучаствовать сам — в парах с Викторией Дайнеко и Валерией Ланской. Также в последние годы является постоянным комментатором турниров по фигурному катанию на Первом канале.

Ягудин часто выступает в различных ледовых шоу, телевизионных проектах. Он не работал тренером, но время от времени проводит мастер-классы.

Личная жизнь Алексея Ягудина

Известно о двух девушках, с которыми фигуриста связывали романтические отношения. Некоторое время Ягудин встречался с солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой, с которой познакомился на съемках телепроекта «Ледниковый период». Но роман продлился всего несколько месяцев.

«Он с детства был погружен только в свой мир фигурного катания и жил только им. Рядом с ним всегда находились люди, которые окружали его заботой, — мама, тренер Татьяна Анатольевна Тарасова, врачи, массажисты... Он один тренировался, один выступал на соревнованиях — без партнерши. Ему сложно решать чужие проблемы, потому что он погружен исключительно в свои дела. Но ведь отношения двух любящих людей подразумевают под собой полное взаимопонимание и взаимопомощь. Мне кажется, Алексей не был готов к этому изначально. Если бы он катался в паре, то, может быть, наши отношения сложились бы по-другому. А так многое в наших отношениях меня задевало и ставило в тупик», — рассказала Савельева в интервью 7days о расставании с Ягудиным.

Следующей возлюбленной Алексея стала фигуристка Татьяна Тотьмянина. С ней Ягудин был знаком достаточно давно — еще со времен спортивной карьеры. Однако серьезные отношения между фигуристами завязались только в 2008 году.

«Может, потому, что я хорошо знал, какая она серьезная, неразговорчивая, вся в себе. А я жил легко, свободно, встречался с девушками, расходился. До нашего с Таней романа я редко когда относился к своим любовным связям всерьез», — признавался Ягудин в интервью изданию 7days.

Уже спустя год Алексей и Татьяна стали родителями: у них родилась дочь Елизавета. Спустя шесть лет в их семье появился второй ребенок — дочка Мишель. В официальный брак Ягудин и Тотьмянина вступили только в 2016 году.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото Соцсети

«В моем понимании семья — это бизнес-проект, как бы ужасно это ни звучало для некоторых. Многие осуждают, говорят: «Как может быть семья работой?» Семья — это абсолютная работа. Если один из членов семьи перестает хотеть быть в семье и работать над отношениями, семья перестает существовать», — поделилась Тотьмянина в эфире канала «Россия 1».

Пара сумела вместе справиться с тяжелейшим испытанием. В 2017 году во время очередного обследования Татьяне сообщили, что в желчном пузыре появились некие новообразования. При этом ситуация была не такой критичной — фигуристке рекомендовали проследить за динамикой. Через некоторое время число новообразований стало больше, в 2019 году состояние Тотьмяниной резко ухудшилось. Бывшей спортсменке пришлось обратиться в больницу.

«На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя достаточно скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте, она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак», — заявил в программе «Центральное телевидение» Ягудин.

На тот момент медики опасались развития онкологического заболевания. Спортсменке поставили распространенный диагноз — полипоз желчного пузыря. В итоге Тотьмяниной провели не полостную, а лапароскопическую операцию.

«Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность рака — 50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — добавил Ягудин.

В итоге Татьяна была успешно прооперирована в одной из московских клиник. После этого врачи провели исследования и выяснили, что рака нет. Вскоре фигуристка вернулась на лед и продолжила выступать в ледовых шоу.

Социальные сети Алексея Ягудина

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