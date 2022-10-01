Талалаев — о слухах про сборную Армении: «Говорят, что кур доят»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал слухи, что может возглавить сборную Армению.

«Говорят, что я возглавляю Армению? Говорят, что кур доят. Кто говорит, у того и спрашивайте», — сказал Талалаев.

Ранее армянская федерация расторгла контракт с испанским специалистом Хоакином Капарросом, который работал с командой с 2020 года.

Последним клубом Талалаева был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2020 по 2022 год.