1 октября, 21:03
Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал слухи, что может возглавить сборную Армению.
«Говорят, что я возглавляю Армению? Говорят, что кур доят. Кто говорит, у того и спрашивайте», — сказал Талалаев.
Ранее армянская федерация расторгла контракт с испанским специалистом Хоакином Капарросом, который работал с командой с 2020 года.
Последним клубом Талалаева был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2020 по 2022 год.
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Основные источники исследования