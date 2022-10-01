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«Пас из-за границы»

1 октября, 21:03

Талалаев — о слухах про сборную Армении: «Говорят, что кур доят»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал слухи, что может возглавить сборную Армению.

«Говорят, что я возглавляю Армению? Говорят, что кур доят. Кто говорит, у того и спрашивайте», — сказал Талалаев.

Ранее армянская федерация расторгла контракт с испанским специалистом Хоакином Капарросом, который работал с командой с 2020 года.

Последним клубом Талалаева был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2020 по 2022 год.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Андрей Талалаев
Сборная Армении по футболу
3
3
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