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Кубок Африки

Сегодня, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января

19 января пройдет матч Сенегал — Камерун и еще две игры Кубка Африки
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Садио Мане.
Садио Мане.
Фото AFP
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19 января в Кот-д'Ивуаре состоятся три матча группового турнира Кубка Африки по футболу. Ниже приведена информация с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут в пятницу на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями игр турнира в матч-центре «СЭ».

Расписание и трансляции матчей Кубка Африки по футболу 18 января

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ».

Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка Африки. В 2022 году команда обыграла Египет в серии пенальти в финале турнира (0:0, пен. 4-2).

Олимпийский стадион Эбимпе в&nbsp;Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024. Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей
Футбол
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