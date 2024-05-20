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Сегодня, 12:08

КДК накажет «Динамо» за оскорбительное выражение болельщиков в адрес «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
Болельщики «Динамо» во время матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Фото ФК «Динамо» (Москва)
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам 29-го тура РПЛ.

«По матчу «Динамо» — «Крылья Советов» рассмотрим массовое скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений в адрес «Зенита». По матчу «Урал» — «Оренбург» рассмотрим массовый выход представителей хозяев на поле на 90+ минуте после забитого, но отменного гола, а также поздний выход из раздевалки игроков перед вторым таймом (опоздание на две минуты). После матча «Ахмат» «Зенит» с трибуны в техническую зону команды гостей была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову полузащитнику Васильеву. А также рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков «Ахмата» в адрес «Зенита» в течение матча», сказал Григорьянц «СЭ».

18 мая во время матча 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали кричалку со словами «Зенит» — позор российского футбола».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Урал
Артур Григорьянц
КДК
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