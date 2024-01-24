Безумие в Африке продолжается. Камерун ворвался в плей-офф за четыре минуты, звездный Алжир унижен футбольным карликом

Рассказываем о заключительных матчах в группах C и D.

Сын за отца

Для Камеруна перед финишем группового раунда расклад был очевидным. Победа давала гарантированный пропуск в плей-офф, тогда как даже ничья означала досрочную отправку домой и дарила место в 1/8 финала проваливающему домашний турнир Кот-д'Ивуару. Это ведь надо постараться — загнать в такую ситуацию одного из грандов африканского футбола, который погряз в скандалах во время президентства в местной федерации легендарного Самюэля Это'О.

Неудивительно, что главному тренеру «Неукротимых львов» Ригоберу Сонгу пришлось отбиваться от журналистов, поднявших тему его отставки. «Я испытывал давление с самого раннего детства и знаком с давлением. Это часть игры. Ты выигрываешь — ты сильный, но проигрываешь, и ты плохой. Я не паникую, не напрягаюсь. Слушаю и понимаю критику, и знаю, что мне делать. Сохраняю спокойствие. Мои игроки знают меня, я просто говорю им: «Делайте свою работу». Я доверяю футболистам, мы добьемся цели», — уверял специалист.

Удивительное спокойствие для человека в почти критической ситуации. Но только с такими стальными нервами можно было пережить безумие, творившееся в концовке судьбоносной для Камеруна игры. А ведь Сонг еще и решился на целый ряд смелых решений. Во-первых, усадил на лавку не оправдавшего надежд звездного Онана и доверился Ондоа, чьи сейвы помогли сохранить нули на табло по итогам не лучшего для «львов» первого тайма. Во-вторых, поменял не только ряд исполнителей, включая отправленного в запас динамовца Нгамале, но и схему, перейдя на расстановку с тремя центральными защитниками.

После перерыва «львы» серьезно прибавили, и один из героев вечера Нкуду вслед за попаданием в перекладину отметился голевым навесом на Токо-Экамби. Впрочем, Гамбия на него ответила своим голом, и при 1:1, который отправляли обе сборные домой, начался один из самых эмоциональных отрезков турнира. Трудно сравнить его с понедельничной развязкой двух параллельных матчей в пользу Египта, но и тут эмоции буквально захлестывали, а события сменяли друг друга как в калейдоскопе.

Вслед за попаданием Токо-Экамби в каркас ворот едва появившийся на поле Колли вывел вперед Гамбию. Однако спустя полторы минуты защитник Энцо Чато показал, что такое связь поколений, о которой так любят говорить в Камеруне. Его отец Билл Чато выигрывал Кубок Африки-2002, а теперь Чато-младший (всего во втором матче за сборную и при первом попадании в основу) своим прострелом спровоцировал переломный автогол. «Львы» почувствовали вкус крови и дожали жертву в добавленное арбитром время, когда Нкуду выдал еще одну образцовую подачу на реализовавшего розыгрыш углового Ву.

Но и это была еще не развязка! Драмы концовке добавил хоронивший всех гол Гамбии, и только арбитр не увидел, что Санне отправил мяч в сетку рукой. А ведь это смотрелось откровеннее легендарной «руки бога», но, к счастью, сейчас есть восстановивший справедливость ВАР. Повторы, кстати, уже второй раз на турнире спасают эфиопского арбитра Бамлака Тессема, который в другой игре увидел пенальти, которого и близко не было.

Камерун вышел в 1/8 финала со второго места и теперь сыграет с Нигерией. Главная вывеска первого раунда плей-офф очевидна. Также вышла из группы Гвинея (встретится с Экваториальной Гвинеей), уступившая снова сыгравшему на классе и показавшему стопроцентный результат действующему чемпиону Сенегалу. «Львы Теранги» явно хотели поддержать своего тренера Алиу Сиссе, который после второго тура попал в больницу и провел там сутки в связи с инфекционным заболеванием.

Крах двукратных чемпионов

В группе D тоже был один судьбоносный и один почти проходной матч. Естественно, лучше занять в группе первое место, чем третье, однако лидировавшие после двух туров Ангола с Буркина-Фасо имели в своем активе по четыре очка, что гарантировало выход из группы. Зато для Алжира с его звездным составом решалось все. Как и для Мавритании, чей главный тренер Амир Абду пообещал сражаться до конца.

Он ведь вспоминал, как при почти идентичном раскладе после двух поражений выводил в плей-офф родные Коморы благодаря победе над топ-соперником в лице Ганы. И, как оказалось, Мавритания действительно избавилась от излишнего давления, сотворив едва ли не главную сенсацию турнира. Хотя Джамель Бельмади пытался ее отменить и уже в перерыве заменил упустившего хороший момент Ауара на не впечатляющего сейчас Махреза. Только это ничего не изменило.

Можно, конечно, сетовать на мавританского голкипера Ньясса, который остановил удар с метра в исполнении Манди, но разве «Лисы пустыни» создали что-то еще? Разве это было острее попадания соперника в каркас ворот и целой россыпи моментов? После триумфа на Кубке Африки-2019 Алжир пикирует: вылет в первом раунде плей-офф на прошлом турнире, проигрыш Камеруну в стыках отбора на ЧМ-2022, а теперь — четвертое место в группе как низшая точка падения.

«Лисам» нужна перезагрузка. Системная. Время Махреза, Слимани и Фегули, конечно, ушло. Ряд звезд новой волны остался вне заявки из-за травм, Беннасер получил повреждение на турнире, но и для текущего состава это жалкое оправдание. Что до Мавритании, то там сейчас национальный праздник. 105-я команда в рейтинге ФИФА впервые в своей истории вышла из группы. После первой для себя победы в финальных турнирах!