Зиеш помог Марокко избежать встречи с Египтом и осчастливил Кот-д'Ивуар, Бонгонда встречает плей-офф в роли запасного

Рассказываем о заключительных матчах в группах Е и F, где впервые с начала Кубка Африки зафиксированы нулевые ничьи.

«Львы» сыграли за тренера

С центральным матчем последнего дня группового турнира все было очевидно, а неожиданно потерявшая очки в предыдущей игре сборная Марокко получила невероятную поддержку. За «Атласских львов» отчаянно болел весь Кот-д'Ивуар, так как дорогу в плей-офф хозяевам открывала только победа марокканцев над Замбией. Причем «Слоны», не дожидаясь развязки, уволили с поста главного тренера провалившего подготовку к домашнему турниру 70-летнего француза Жана-Луи Гассе.

А у самих марокканцев имелись и собственные стимулы. Во-первых, нужно было остаться первыми, чтобы избежать встречи с Египтом в 1/8 финала. Во-вторых, команда стремилась поддержать Валида Реграги, которого после инцидента с капитаном ДР Конго Мбемба дисквалифицировали на 4 матча, из которых две игры — условно. За что наказали лучшего тренера Африки — непонятно. Там не было даже оскорблений, не говоря уже о расизме. Теперь марокканская федерация обжалует данное решение, а сам Реграги обещал бороться за свое честное имя, которое он зарабатывал годами.

Впрочем, в любом случае против Замбии четвертой команде ЧМ-2022 пришлось играть без главного тренера на скамейке. Но он принимал все ключевые решения, включая отказ от включения в заявку Мазрауи, который месяц назад получил травму в матче «Баварии» и рассчитывал вернуться как раз к финишу группового турнира. Но марокканцы справлялись и без него, и без получивших возможность отдохнуть Эн-Несири. Забил же отличившийся на добивании Зиеш, который перед перерывом получил болезненное повреждение и не вышел на второй тайм.

Но даже в ситуации, когда забивать требовалось Замбии, условия все равно диктовал фаворит. Прыгнуть выше головы команда Авраама Гранта не сумела, а финальный штурм с опасным ударом экс-хавбека тульского «Арсенала» Кангва не доставил Буну критических проблем. С такой атакой в плей-офф делать нечего, хотя в этой группе проблемы с созидательными действиями наблюдались у всех, кроме Марокко.

Занявшей последнее место Танзании хватило на один гол. Замбия и ДР Конго забили по два раза. Тренирующий «Леопардов» француз Себастьян Лесабр в последнем туре перетряхнул линию атаки, оставив в запасе спартаковца Бонгонду, только никакого эффекта перестановки не дали. С другой стороны, и безголевая игра подарила конголезцам пропуск в плей-офф, куда они вышли со второго места при трех ничьих. Ну а Кот-д'Ивуар празднует чудесный выход из группы скромно — в битве за выживание его ждут действующие чемпионы из Сенегала.

Исторический прорыв Намибии

Пожалуй, впервые на этом турнире было по-настоящему скучно. Невысокие скорости, боязнь ошибиться, практически полное отсутствие желания рисковать — это про первые таймы обоих матчей первого блока среды. По-хорошему, до перерыва на четыре сборных пришелся один убойный момент. Его создателем стала Намибия, однако на выручку Мали пришла штанга.

Отчасти можно было усмотреть логику в таком развитии событий, потому что трем сборным не требовалось рисковать. Малийцы заранее гарантировали выход из группы, а Намибии было достаточно одного очка. На том и сошлись. А вот в противостоянии ЮАР и Туниса интрига присутствовала. Первой из этих команд нельзя было портить разность забитых и пропущенных мячей. Второй требовалась только победа, но уже какой турнир «Орлы Карфагена» беззубы в атаке. Хотя свой шанс они нашли на 89-й минуте, но у Жуини не получился удар головой с линии площади ворот.

Как результат — катастрофа, не выбившаяся из общей тенденции и стоившая работы тренеру. Вслед за алжирцем Джамелем Бельмади мгновенно уволили и тунисца Джалеля Кадри. У стран Магриба всегда все сложно в Черной Африке. Вот и на этот раз Египет буквально вполз в плей-офф, Алжир оглушительно провалился и занял в группе четвертое место, а теперь та же участь постигла Тунис. «Орлы» остались за бортом плей-офф впервые с 2013 года, тогда как Намибия празднует исторический успех. Она повторила достижение Мавритании, вслед за первой победой в финальных турнирах оформив пропуск в 1/8 финала.

В 1/8 финала встречаются:

27 января, суббота

Ангола — Намибия (20.00)

Нигерия — Камерун (23.00)

28 января, воскресенье

Экваториальная Гвинея — Гвинея (20.00)

Египет — ДР Конго (23.00)

29 января, понедельник

Кабо-Верде — Мавритания (20.00)

Сенегал — Кот-д'Ивуар (23.00)

30 января, вторник

Мали — Буркина-Фасо (20.00)

Марокко — ЮАР (23.00)