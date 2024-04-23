Молодежная сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Сборная Узбекистана U23 победила сверстников из Вьетнама в групповом турнире Кубка Азии — 3:0.

У победителей дубль на счету Алишера Одилова, еще один гол забил Русланбек Жиянов. В составе узбекской национальной команды на 70-й минуте на поле появился вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Узбекистан набрал 9 очков в группе D и вышел в 1/4 финала турнира. За выход в полуфинал команда 26 апреля сыграет с Саудовской Аравией.

Файзуллаев присоединился к команде перед матчем со «Спартаком», который форвард ЦСКА пропустит из-за перебора желтых карточек.