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Чемпионат Европы

Сегодня, 19:44

УЕФА увеличил размер заявки на Евро-2024 до 26 футболистов

Алина Савинова
Кубок чемпионата Европы.
Фото AFP
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Исполнительный комитет УЕФА принял решение увеличить допустимый лимит игроков в составе национальных команд, участвующих в Евро-2024, сообщается на официальном сайте спортивной организации.

Теперь сборные могут включать в заявку до 26 футболистов. Ранее максимальный состав команд составлял 23 игрока.

Отмечается, что в соответствии с регламентом соревнований окончательные списки команд на Евро-2024 должны быть представлены руководящему органу европейского футбола до 7 июня, за семь дней до начала турнира.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Олимпийский стадион в&nbsp;Берлине&nbsp;&mdash; арена финала Евро-2024. Чемпионат Европы 2024: регламент и справочная информация о турнире

Футбол
Евро-2024
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