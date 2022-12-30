Дюков: «Сегодня мировой футбол понес невосполнимую утрату»

Президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на сообщение о смерти трехкратного чемпиона мира Пеле.

В четверг, 29 декабря, легендарный футболист умер в больнице в возрасте 82 лет. Причиной смерти считаются множественный отказ внутренних органов.

«Сегодня мировой футбол понес невосполнимую утрату — не стало легендарного Пеле. Единственный трехкратный чемпион мира в истории, чье имя является синонимом футбольного величия. В России болельщики всех поколений относились к Пеле с особой теплотой и любовью, для нас он всегда был и будет примером исключительной преданности футболу.

Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким Пеле от Российского футбольного союза и от себя лично. Память о нем будет всегда будет жить в наших сердцах», — приводит пресс-служба РФС слова Дюкова.

Пеле со сборной Бразилии стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также он занесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора 1279 голов за карьеру.