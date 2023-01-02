В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле.

Гроб с телом трехкратного чемпиона мира располагается на стадионе «Сантос». Церемония прощания будет длиться ровно сутки.

Охрана на стадионе. Фото AFP

На стадионе вывесили баннер с надписью: «Да здравствует Король».

Баннер «Да здравствует Король». Фото Reuters

Также у стадиона уже большие очереди болельщкиов, которые пришли попрощаться с Пеле.

Очередь, чтоб попрощаться Пеле. Фото Reuters

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).