Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 12:22

Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»

Иван Торопцев
Корреспондент
Пеле.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Гроб с телом легендарного бразильского футболиста Пеле доставили на стадион «Сантоса», сообщил сын игрока Эдсон Шолби ду Насименту.

Сын Пеле выложил у себя в соцсетях несколько видео, в которых показано, как кортеж направляется на арену, где пройдет церемония прощания с бывшим форвардом сборной Бразилии.

«Приехали домой», — написал Эдсон Шолби ду Насименту.

Церемония прощания с Пеле на стадионе «Сантоса» начнется сегодня, 2 января в 16.00 (мск) и будет длиться ровно сутки.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).

Пеле. «Умер самый божественный из футболистов. Это мировая трагедия». Мир скорбит по Пеле

Пеле
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
1
Читайте также
Российский футболист «Монако» Головин забил гол в своем первом матче 2023 года
ММА и бокс в 2022-м: цирк снова в городе
Шестеро студентов задержаны после похищения юноши в Москве
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Минтруд: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Неймара ожидают на похоронах Пеле, футболист вчера прилетел в Бразилию