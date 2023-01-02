Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»

Гроб с телом легендарного бразильского футболиста Пеле доставили на стадион «Сантоса», сообщил сын игрока Эдсон Шолби ду Насименту.

Сын Пеле выложил у себя в соцсетях несколько видео, в которых показано, как кортеж направляется на арену, где пройдет церемония прощания с бывшим форвардом сборной Бразилии.

«Приехали домой», — написал Эдсон Шолби ду Насименту.

Церемония прощания с Пеле на стадионе «Сантоса» начнется сегодня, 2 января в 16.00 (мск) и будет длиться ровно сутки.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).