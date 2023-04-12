Бастони рассказал, как «Интеру» удалось победить «Бенфику»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Его признали лучшим игроком встречи.

«Знали, что только так можно обыграть «Бенфику». Необходимо было сохранять компактность все 90 минут, помогать друг другу в каждом единоборстве. Моя передача на Бареллу? Я знаю, что способен выполнять такие навесы. Получается не всегда, но сегодня, к счастью, получилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Бастони.

Ответный матч пройдет в Милане через неделю, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.