Де Йонг: «Сейчас не время говорить о долгосрочных целях «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал победу над «Антверпеном» (5:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы начали очень хорошо в этой кампании Лиги чемпионов по сравнению с двумя предыдущими. Если мы будем делать то, что нужно, и делать это хорошо, тогда сможем быть в хорошей форме в этом сезоне.

Канселу — защитник, но он часто перемещается в полузащиту. Это одно из его выдающихся качеств. В атаке он приносит нам много пользы. Мы начали хорошо, но еще многое предстоит сделать — сейчас не время говорить о долгосрочных целях», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).