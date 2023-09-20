Де Йонг: «Сейчас не время говорить о долгосрочных целях «Барселоны»

Сегодня, 07:29
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал победу над «Антверпеном» (5:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Мы начали очень хорошо в этой кампании Лиги чемпионов по сравнению с двумя предыдущими. Если мы будем делать то, что нужно, и делать это хорошо, тогда сможем быть в хорошей форме в этом сезоне.
Канселу — защитник, но он часто перемещается в полузащиту. Это одно из его выдающихся качеств. В атаке он приносит нам много пользы. Мы начали хорошо, но еще многое предстоит сделать — сейчас не время говорить о долгосрочных целях», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.
«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).