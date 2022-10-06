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Лига чемпионов

Сегодня, 07:33

Гальтье объяснил причину замены Месси в матче «ПСЖ» с «Бенфикой»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Сайт УЕФА.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, почему форвард Лионель Месси был заменен в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1). В этой встрече аргентинец отметился голом на 22-й минуте.

«Ему пришлось много ускоряться, и он устал. Он был заменен, потому что чувствовал усталость, а свежий футболист на тот момент был намного лучше», — цитирует Гальтье RMC.

Месси покинул поле на 81-й минуте.

В группе H «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по 7 очков, «Ювентус» третий с 3 очками. «Маккаби» — последний (0 очков).

Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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