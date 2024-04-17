Мбаппе сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по забитым голам в Лиге чемпионов

Сегодня, 03:16
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1). Теперь у него 48 голов в главном еврокубковом турнире за карьеру.
25-летний француз по количеству голов в Лиге чемпионов догнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича. Они делят 9-е место в истории турнира.
Рекордсменом Лиги чемпионов по забитым голам является Криштиану Роналду, забивший 140 мячей.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов
1. Криштиану Роналду — 140 голов.
2. Лионель Месси — 129.
3. Роберт Левандовски — 94.
4. Карим Бензема — 90.
5. Рауль — 71.
6. Рууд ван Нистелрой — 56.
7. Томас Мюллер — 54.
8. Тьерри Анри — 50.
9. Килиан Мбаппе, Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович 48.