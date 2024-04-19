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Сегодня, 15:00

Кепа — скрытый герой «Реала». Консультировал Анчелотти и Лунина и помог пройти «Сити»

Кепа помог тренерам «Реала» перед серией пенальти с «Манчестер Сити»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Реала» Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага.
Фото Global Look Press
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Удивляться нечему, испанец — эксперт по пенальти.

Четвертьфинал Лиги чемпионов закончился для «Манчестер Сити» драмой. Команда Пепа Гвардиолы доминировала в домашнем матче, нанеся 34 удара по воротам против 8 у «Реала». К концу игры футболистов Мадрида было жаль — они очень устали тягаться с гиперактивными «горожанами». Но усталость не помешала в серии пенальти, и команда Анчелотти прошла в полуфинал.

Лунин провел гениальный матч. Но, кажется, в серии ему помог Кепа

Андрей Лунин провел настоящий матч жизни за «Реал» — из 34 ударов «Сити» 11 пришлись в створ. Голкипер отработал идеально, совершив восемь сейвов, что для уровня четвертьфинала Лиги чемпионов можно назвать почти выдающимся результатом. Сам Андрей, впрочем, хвалит команду: «Я измотан. В моей карьере это первая такая игра, настолько тяжелые 120 минут. Огромная благодарность команде, которая бежала, билась... Мы вышли в полуфинал. В таких матчах приходится страдать. Нельзя все время владеть мячом, нельзя постоянно быть лучшей командой на поле. Для меня это потрясающий опыт. А команда приложила грандиозные усилия. Не могу представить, чтобы я хотя бы 20 минут мог так бегать. Лучший игрок матча — это команда. Мы говорим обо всех игроках и о тренере, партнеры помогали мне».

Футболисты &laquo;Реала&raquo; после победы над &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;серии пенальти. Мадрид — в полуфинале Лиги чемпионов! «Реал» — неубиваемая команда

Лунин действительно отлично провел серию пенальти, потащив два удара подряд — от Силвы и Ковачича. Это принесло победу, и это не должно удивлять — у голкипера с 11-метровыми полный порядок. За карьеру Андрей выиграл три серии из трех и отбил 8 ударов из 22 в основное время матчей.

Но был в этой истории и скрытый герой, которого почти сразу обличили, — Кепа Аррисабалага. Испанец, очень хорошо знакомый с «Манчестер Сити», помогал тренерскому штабу выбирать исполнителей на серию. «Благодаря помощи Кепы и общению с игроками некоторые бьющие были изменены», — сказал после матча Давиде Анчелотти, сын Карло и член его штаба.

Но на этом поддержка от Аррисабалаги не закончилась — перед серией он проконсультировал Лунина по некоторым футболистам. Издание The Athletic инсайдит, что Кепа указал Андрею, как отбить удары Силвы и Ковачича. Впрочем, по некоторой информации, по Матео выдал рекомендацию еще и Антонио Рюдигер, бывший одноклубник хорвата по «Челси».

Лунин по поводу серии ответил уклончиво, но с намеком: «Мы готовились к тем игрокам, которые остались бить пенальти, в одном случае пришлось рискнуть и остаться на месте. К счастью, все прошло хорошо».

Футболист «Реала» Андрей Лунин отражат пенальти в исполнении Бернарду Силвы в матче против «Манчестер Сити»
Андрей Лунин отражат пенальти в исполнении Бернарду Силвы.
Фото Reuters

Кепа ненавидит пенальти. Поэтому стал экспертом по ним

«Я пенальти не люблю. У футболистов есть все шансы пробить вратаря и унизить его. Поэтому я их усиленно тренирую, чтобы не дать сопернику шансов», — сказал однажды Кепа. И вся его карьера — подтверждение этим словам.

После истории с Маурицио Сарри из 2019 года, когда Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка лиги против «Сити» («Челси» в итоге проиграл) кажется, что это главный хайлайт испанца, связанный с 11-метровыми. Но это не так. Кепа в Лондоне отражал пенальти лучше Петра Чеха — легендарный кипер брал каждый четвертый удар, Аррисабалага — каждый третий.

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Да и серий Кепа вытащил немало — в «Челси» он попадал в такие ситуации восемь раз. Пять раз — в Кубке лиги (три победы, а оба поражения — в финалах), один раз — в Лиге Европы (победил), еще дважды — в Суперкубке УЕФА (победа и поражение). Итого — пять побед и три поражения. Кепа — эксперт по сериям!

«Он так хорош на пенальти, что заставляет людей скучать по ним. Он пугает. Ему это нравится, даже на тренировках. Я никогда не видел ничего подобного. Он полностью уверен, что потащит каждый пенальти. Это не просто везение», — говорил в 2022 году журналист Саймон Джонсон.

Футболист «Реала» Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага.
Фото Reuters

А вот что говорил уже сам Кепа: «У меня нет какого-то одного секрета, как их спасать во время пенальти. Это сочетание уверенности, изучения бьющих и силы духа. Я не знаю, в чем секрет, но это все вместе работает. Когда назначаются пенальти, я чувствую себя уверенно. Это мой момент: помочь команде, попытаться ее выиграть. И я чувствую это уже давно».

Неудивительно, что с таким «убийцей пенальти» на скамейке «Реал» выиграл серию пенальти. Тренерскому штабу и Андрею Лунину было к кому обратиться за консультацией. Так что все комплименты последних дней в адрес Кепы вполне заслуженные.

Кепа Аррисабалага
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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