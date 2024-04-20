Гвардиола — о пенальти Силвы: «Все в порядке, такое случается»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил незабитый пенальти Бернарду Силвы в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала».

«Все в порядке, он не реализовал пенальти, но он не хотел. Такое случается. Быть там — это ответсвенность. Я никогда не буду никого судить. Я испытываю большое уважение», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» в серии пенальти уступил «Реалу» и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов. Бернарду Силва не смог забить Андрею Лунину.

В текущем сезоне 29-летний португалец провел 41 матч, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.