Сон Хын Мин: «Матч с «Миланом» будет очень тяжелым, играть в Лиге чемпионов было мечтой каждого»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы просто должны выйти на поле и показать все, на что способны, это самое главное. Мы должны быть одним целым. Конечно, матч будет очень тяжелым, не поймите меня неправильно. Мы должны быть готовы более чем на сто процентов. Мы играем в Лиге чемпионов, это было мечтой каждого. Это очень важная игра, потому что это плей-офф», — цитирует Goal форварда.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» состоится во вторник, 14 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.