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Лига чемпионов

16 мая, 14:45

«Латентная вата?» Украинский форвард разнес легенду страны Шевченко за соседство с Джоковичем. Все из-за поддержки сербом России

Украинский футболист Зозуля жестко раскритиковал Шевченко за соседство с Джоковичем
Отдел футбола «СЭ»
Новак Джокович и Андрей Шевченко на трибуне.
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Жесткая критика от Романа Зозули.

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне форвард испанского клуба «Райо Махадахонда» Роман Зозуля агрессивно отреагировал на то, что во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» лучший бомбардир в истории национальной команды Украины Андрей Шевченко сидел на трибуне рядом с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» теннисистом Новаком Джоковичем.

В своих соцсетях Зозуля опубликовал огромный пост на эту тему, в котором, в частности, раскритиковал Шевченко: «Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Вменяемый украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так чего там сидит наша национальная гордость?!»

Андрей Шевченко и&nbsp;Новак Джокович на&nbsp;матче &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. Украинец Зозуля назвал Шевченко «латентной ватой» из-за появления рядом с Джоковичем

К посту Зозуля прикрепил скрин из трансляции игры, где экс-нападающий «Милана» и сборной Украины сидит рядом с Джоковичем. Гнев Зозули вызвало отношение первой ракетки мира к России. Сербский теннисист неоднократно поддерживал наших спортсменов и был одним из первых иностранцев, кто сделал это. Например, в апреле прошлого года Джокович высказался против отстранения россиян от Уимблдонского турнира: «Нет необходимости запрещать российским и белорусским спортсменам участие в Уимблдоне. У нас в теннисе есть правила, которые говорят о недопустимости дискриминации. Мы играем по рейтингу, а не по национальности».

Новак Джокович.
Фото Reuters

Кроме того, в январе 2023 года отец теннисиста Срджан Джокович позировал с болельщиками, которые принесли на матчи Australian Open флаги России и ДНР. Джокович-старший попал на видео рядом с нашими болельщиками, после чего сказал: «Да здравствуют русские!»

В сообщении Зозуля упомянул об этом, а также подчеркнул, что Шевченко, по его мнению, попадается на подобном не в первый раз: «Я долго молчал по этому поводу и даже позволял человеку исправиться, но теперь его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?!»

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Сам Зозуля в свое время стал известен тем, что его трансфер в «Райо Вальекано» сорвали болельщики испанского клуба из-за фотографий футболиста с портретом Степана Бандеры и на фоне нацистских символов.

Андрей Шевченко
Роман Зозуля
Лига чемпионов УЕФА
Новак Джокович
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