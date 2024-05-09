Подвиг «Реала» или провал Марчиняка? Что пишут испанские и немецкие СМИ о полуфинале ЛЧ

Догадаться легко .

В потрясающем по своему сюжету ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» на последних минутах вырвал победу над «Баварией». Без судейского скандала не обошлось — в самом конце игры польский рефери Марчиняк отменил гол де Лигта. Что об этом пишут немецкие и испанские медиа?

Германия

Kicker: «Абсолютная катастрофа : судья не соблюдал правила»

Немцы недовольны польским судейством: «Независимо от того, был ли это офсайд или нет, Марчиняк не соблюдал правила. В случае принятия важных решений судьи должны разрешать посмотреть повтор, чтобы дать видеоассистенту возможность провести тщательную проверку.

Явно разочарованный де Лигт также сослался на это после свистка. «Я не могу этого понять», — сказал 24-летний футболист, возмущенный тем, что «всегда нужно играть до конца, даже если это офсайд. Это, безусловно, правило».

Bild: «Баварская драма на Бернабеу»

Одно из главных немецких изданий тоже возмущено: «Мяч попал де Лигту, и он с разворота пробил по воротам. Однако в момент удара Марчиняк дал свисток. Офсайд? Помощник Листкевич поднял флаг. Вместо того чтобы позволить ситуации развиваться дальше, рефери лишает баварцев шанса сравнять счет и, следовательно, продлить игру. Какой скандал! Мечта об «Уэмбли» рухнула - и каким драматичным образом!»

Der Spiegel: «Бавария» потеряла свой нимб »

Spiegel иронизирует: «На самом деле чуть-чуть не хватило, чтобы «Бавария» снова попала на первые полосы испанских спортивных газет как «бестия негра». Так пресса когда-то называла «Баварию», когда они часто доводили испанские команды до белого каления. Но этот нимб баварцы потеряли...»

Лука Модрич и Хоселу. Фото Global Look Press

Испания

Marca: «Никто не может сравниться с Мадридом»

Marca нахваливает «Реал»: «Два гола Хоселу на 88-й и 91-й минутах положили начало еще одному невозможному матчу с «Баварией», которая уже целилась на «Уэмбли» после гола Дэвиса. Король Европы вышел в финал после еще одного памятного чуда. Если два года назад героем был Родриго, то на этот раз в список чудес «бланкос» внесено имя Хоселу».

As: «Снова то , что происходит всегда»

As тоже нахваливает «Реал»: «...С каждой командой, которая выбивала его из Лиги чемпионов, «Реал» почти сразу сводил счеты, если они пересекались снова («Ювентус», «Челси», «Сити»). И почти со всеми он проявлял крайнюю жестокость.

«Бавария» заставила поверить, что на этот раз этого не произойдет — до 88-й минуты. А затем с золотой заменой Хоселу «Реал» применил к гостям обычный метод. Так мучает Мадрид... 15-й трофей уже маячит на горизонте. Об этом объявил Алаба, поднимая стул, у которого, как он надеется, 1 июня отрастут уши».

Sport.es: «Ограбление на Бернабеу ! Законный гол «Баварии» отменен на последней минуте»

Журналисты издания выступили, пожалуй, наиболее радикально из всех испанских медиа и раскритиковали «Реал»: «Еще один скандал на «Сантьяго Бернабеу»! Поляк Шимон Марчиняк необъяснимым образом дал свисток, перед тем как голландский защитник забил, объявив офсайд, когда его помощник поднял флаг. Жест, неслыханный во времена ВАР, когда судьи дают доиграть перед принятием окончательного решения, чтобы избежать ошибок, подобных той, что была прошлой ночью. Это обрекло «Баварию» на поражение».