Фердинанд: «Бавария» брала Кейна, чтобы продолжать выигрывать трофеи, но другие его подвели»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре форварда «Баварии» Гарри Кейна в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В среду, 8 мая, мюнхенцы потерпели выездное поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче полуфинальной стадии турнира. По итогам двух встреч команда Томаса Тухеля уступила сливочным со счетом 3:4 и не смогла выйти в финал.

«Он сделал свою работу. Он забивал голы. «Бавария» брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, и мне кажется, что другие подвели его больше, чем что-либо. Полагаю, у него сейчас тяжесть на сердце», — сказал Фердинанд в интервью TNT Sports.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Кейн отыграл 12 матчей, отличившись 8 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».