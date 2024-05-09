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Сегодня, 14:30

Фердинанд: «Бавария» брала Кейна, чтобы продолжать выигрывать трофеи, но другие его подвели»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре форварда «Баварии» Гарри Кейна в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В среду, 8 мая, мюнхенцы потерпели выездное поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче полуфинальной стадии турнира. По итогам двух встреч команда Томаса Тухеля уступила сливочным со счетом 3:4 и не смогла выйти в финал.

«Он сделал свою работу. Он забивал голы. «Бавария» брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, и мне кажется, что другие подвели его больше, чем что-либо. Полагаю, у него сейчас тяжесть на сердце», — сказал Фердинанд в интервью TNT Sports.

 
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В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Кейн отыграл 12 матчей, отличившись 8 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Гарри Кейн
Рио Фердинанд
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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