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Китай

18 апреля, 23:41

Гаджиев — об успехах Слуцкого в Китае: «Я бы воздержался от размахивания флагом»

Алина Савинова
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Глава махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил результаты Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Результатом Слуцкого не удивлен. У него есть качества, которые где-то удается реализовать. Как любил говорить Валерий Васильевич Лобановский: надо, чтобы время и место совпали. Результаты Слуцкого в ЦСКА тоже не были случайными. Он себя в Москве полностью реализовал. У каждого человека своя дорога, и не у всех она прямая, может идти вверх и вниз. Думаю, что у Лени тоже были извилины в его дороге, но сейчас, дай бог, чтобы он вернулся на тот путь, по которому шел раньше как тренер. В Китае есть свои особенности, из-за чего проявить себя сложнее. Я бы еще воздержался от размахивания флагом. Нужно, чтобы хотя бы один цикл прошел», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Слуцкий стал лучшим тренером чемпионата Китая в марте. В прошлом месяце «синие дьяволы» под руководством 52-летнего российского специалиста выиграли 3 матча с общим счетом 7:0.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Гаджи Гаджиев
Леонид Слуцкий
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