Беспорядки, два удаления и новые триумфы Марсело и Бразилии. «Флуминенсе» выиграл Кубок Либертадорес

Бразильцы пятый раз подряд победили в главном клубном турнире Южной Америки.

Классика со скандалами

Реформируя Кубок Либертадорес, где решили пойти по пути европейской Лиги чемпионов, получили все, как в Европе. Но в Старом Свете есть хотя бы пять стран, способных претендовать на «ушастый кубок». А в Новом все прозаичнее. Есть Бразилия, Аргентина и все остальные. Да и то — скорее на бумаге. По факту же доминирование бразильцев столь велико, что три предыдущих финала превращались во внутренние разборки.

Аргентинцы не брали главный клубный трофей континента со времен скандального финала-2018. Тогда они в последний раз проводились в двухматчевом формате, и ответное суперкласико отменили из-за нападения фанатов «Ривер Плейт» на автобус «Бока Хуниорс». Решающую встречу по соображениям безопасности пришлось перенести в Мадрид — на «Сантьяго Бернабеу».

Когда через год блестящая команда Марсело Гальярдо снова добралась до финала, думалось, что «Ривер» — это надолго. Оказалось — именно тогда в Лиме началась бразильская эра. С эмоциональной точки зрения получился настоящий переворот с двумя голами Габриэла Барбозы на 89-й и третьей добавленной минуте. Это был первый из двух за четыре года триумфов «Фламенго». Еще два раза кубок брал «Палмейрас», и вот наконец-то южноамериканская классика вернулась.

К сожалению, с не самой хорошей атмосферой вокруг игры на «Маракане». Фанатам «Флуминенсе» было мало преимущества домашней арены, и они в последние дни устроили настоящую охоту за аргентинскими болельщиками. Причем на Копакабане гостям досталось сначала от агрессивных коллег, а потом — от военной полиции. Столкновения случились и перед финалом, на который многие еще и пытались попасть по поддельным билетам.

Марсело, как Роналдинью

А ведь говорить хотелось о футболе и ожидании праздника. Оно ведь никуда не испарилось. «Я уверен, что каждый аргентинец будет поддерживать «Бока Хуниорс». А «Флуминенсе» сегодня — это Бразилия в Либертадорес», — говорил перед стартовым свистком президент бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

А сколько красивых сюжетов было у этой игры! Тут тебе и противостояние двух южноамериканских легенд — Марсело и Кавани. И шанс «Бока Хуниорс» в рекордном — двенадцатом финале — сравняться по числу трофеев с бравшим кубок семь раз «Индепендьенте». Да и сцен, вызывавших умиление перед началом игры хватало. Так, в гостевом секторе находился сын Серхио Агуэро, облачившийся в сине-желтую футболку с портретом Диего Марадоны.

Кроме того хитом соцсетей стали слезы на глазах 40-летнего Фелипе Мелу, который с его стилем игры в последнюю очередь ассоциируется с сентиментальностью. А тут ветерана проняло во время исполнения бразильского гимна. Оказывается, Мелу — человек с тонкой душевной организацией. Сколько же он всего пережил, досматривая игру со скамейки после вызванной травмой замены! Зато во время награждения получивший капитанскую повязку Мелу сиял, как начищенный самовар, и показывал три пальца — по числу выигранных Кубков.

Теперь этот трофей есть и в послужном списке 35-летнего Марсело, которого после великой карьеры в «Реале» списали в «Олимпиакосе». Добавив к пяти Кубкам чемпионов южноамериканский аналог, ветеран стал четырнадцатым футболистом, побеждавшим в главных клубных турнирах двух континентах. И его история чем-то напоминает Роналдинью. Оба вернулись на родину, как многим казалось, доигрывать, а они приехали играть и принесли первые в истории кубки «Атлетику Минейру» и «Флуминенсе».

Отец и сын

Еще есть ощущение, что автор первого в матче гола оказался предсказуемым. Ну кто мог пробить бывшего вратаря сборной Аргентины Ромеро, который показал лучший для турнира за последние десять лет процент отраженных ударов, как не главный снайпер розыгрыша Кано? 35-летний аргентинец, который стал легендой в стране вечных конкурентов своей родины, забил в этом розыгрыше тринадцать мячей. Причем на групповом этапе хет-триком унизил соотечественников из «Ривер Плейт».

Потом, правда, все пришлось начинать сначала, так как перуанский защитник Адвинкула сравнял счет, сделав все, чтобы испортить юбилей 43-летнему вратарю «Флу» Фабиу. Тот в субботу стал лишь третьим в истории футболистом с сотней матчей в Кубке Либертадорес. Однако праздник ветерану обеспечил блестяще вышедший на замену Джон Кеннеди. Тот, в кого с момента прихода в клуб так верил Фернанду Диниз.

После финального свистка в Бразилии игрока и тренера сравнивали с отцом и сыном. И уж точно футбольный папа простил Кеннеди глупое удаление за вторую желтую карточку, которая стала следствием активного празднования гола вместе с фанатами «Флу». Гол все перевесил, а эмоции Кеннеди — это не глупость защитника «Боки» Фаббры. Отвесив пощечину сопернику в типичной южноамериканской заварушке, колумбиец лишил свою команду численного преимущества на второй дополнительный тайм.

И на трофей, который пятый раз подряд остается в Бразилии. Вроде бы привычно, но все же этот триумф «Флуминенсе» особенный. А профессор Диниз доказал, что его уникальный стиль — это не только зрелищность, но и трофеи. У временного тренера сборной в последнее время не все ладится в национальной команде, а клуб из лидирующей группы скатился на восьмое место. Но за веру в свою игру и за футбол полутора последних сезонов воздалось и команде, и тренеру.