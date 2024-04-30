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Сегодня, 21:35

«Спартак» сделал квалификационные предложения Мальцеву и Цыплакову на 99 миллионов рублей в год

Михаил Зислис
Обозреватель
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» сделал квалификационные предложения своим игрокам, которые 1 мая становятся ограниченно свободными агентами — нападающим Максиму Цыплакову, Михаилу Мальцеву, Матвею Заседе, Илье Талалуеву и Павлу Кукштелю.

Этот шаг оберегает их от оффершитов со стороны других клубов из-за огромной компенсации.

Игрокам предложены двусторонние контракты, что позволяет отправить их в фарм и выплачивать меньшую сумму: Мальцеву — 99 миллионов в КХЛ/10 в ВХЛ, Цыплакову — 99/10, Заседе — 35/3,5, Талалуеву — 25/2,5, Кукштелю — 25/2,5.

Михаил Мальцев
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Максим Цыплаков
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