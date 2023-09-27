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Сегодня, 05:05

Амрабат: «Я играю в «Манчестер Юнайтед» за эмблему»

Евгений Козинов
Корреспондент
Софьян Амрабат.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат отметил, что после перехода в английский клуб сбылась его мечта.

«Это была моя мечта с детства — «Манчестер Юнайтед». Я играю там, где могу помочь команде, даже вратарю! Я играю за эмблему», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Амрабата.

27-летний марокканец перебрался в «МЮ» в конце летнего трансферного окна из «Фиорентины» на правах аренды. 23 сентября он сыграл 1 минуту в матче АПЛ против «Бернли» (1:0), а 26-го провел 61 минуту в матче Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас» (4:1).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат
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