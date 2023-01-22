Сегодня, 20:46
Нападающий «Арсенала» Букайо Сака забил гол в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
Он отличился на 53-й минуте матча и вывел хозяев поля вперед — 2:1.
Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» занимает третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования