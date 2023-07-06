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Сегодня, 17:11

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Нельсоном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Рис Нельсон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба лондонцев.

«Рис — игрок, которым я восхищаюсь с первого дня моего пребывания здесь. Здорово, что он связал свое будущее с нами — он хорошо знает этот клуб, он вырос здесь, и мы с нетерпением ждем возможности провести с ним еще много хороших моментов», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты официальный сайт «канониров».

23-летний вингер является воспитанником «Арсенала». В сезоне-2022/23 он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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