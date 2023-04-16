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Артета — о ничьей с «Вест Хэмом»: «Нам нужен безжалостный настрой, чтобы добивать соперника»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (2:2) в 31-м туре АПЛ.

«Нам нужен безжалостный настрой, чтобы пойти и добить соперника. Мы доминировали в игре, забили два красивых гола.

После этого мы совершили огромную ошибку, прекратив пытаться забить третий и четвертый мячи. Мы думали, что сможем просто сохранить результат. В тот момент они получили надежду. Заслуга «Вест Хэма» в том, что они воспользовались этим", — цитирует Артету Mirror.

«Арсенал» после матча 31-го тура лидирует в АПЛ с 74 очками, опережая «Манчестер Сити» на 4 балла, но у соперника есть одна игра в запасе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Микель Артета
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