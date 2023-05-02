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Сегодня, 17:41

Артета призвал фанатов поблагодарить Обамеянга перед матчем с «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета призвал фанатов команды выразить благодарность экс-форварду «канониров» Пьер-Эмерику Обамеянгу.

«Давайте скажем ему спасибо. Проявите уважение и благодарность за то, кем он был для нас. Он был невероятным игроком для нас, забил много голов, он был нашим капитаном, и он заслуживает этого. Скажите спасибо и будьте благодарны», — приводит слова Артеты Goal.

Обамеянг играл за «Арсенал» с 2018 по 2021 год. На данный момент форвард выступает в составе «Челси».

«Арсенал» сыграет с «Челси» на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 2 мая, начало — 22.00 мск.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Микель Артета
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