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Сегодня, 09:03

Иванов: «Мостовой не тренировать «Спартак» хочет, а получать зарплату Абаскаля или Тедеско»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Олег Иванов прокомментировал желание экс-игрока сборной России Александра Мостового стать главным тренером красно-белых.

Ранее Мостовой неоднократно критиковал «Спартак» за назначение иностранных тренеров, которые не достигли заметных успехов во время футбольной карьеры.

«Есть у меня ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год. Думаю, если ему сказать: «Саш, поработай полгода без зарплаты, покажи себя» — не согласится», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В составе красно-белых он дважды стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

В августе 2022 года Мостовой стал главным тренером команды AMC Fight Nights из медиалиги. Он не работал в профессиональных клубах.

В мае этого года генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пригласил Мостового на стажировку в нижегородский клуб. Мостовой заявил, что готов принять приглашение.

Источник: «Чемпионат»
Александр Мостовой
Олег Иванов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
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