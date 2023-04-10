Артета о ничьей с «Ливерпулем»: «Мы могли бы взять три очка»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Очень напряженный матч. Игра была под контролем, но потом мы пропустили очень неаккуратный гол, и игра набрала обороты. Мы хорошо начали во втором тайме, но затем потеряли контроль. Это была очень изменчивая, хаотичная игра. «Ливерпуль» мог забить три или четыре гола. Правда, и мы могли забить два или три гола, так что, наверное, итоговый счет справедлив.

Мы могли бы взять три очка, и мы должны были продолжать играть, как в первом тайме, еще 15 минут – тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Нужно понять, в чем дело», – приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.