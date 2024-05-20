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Орлов о Джикии: «Абаскаль поступил непорядочно! У испанца нет ни опыта, ни потрясающих человеческих качеств»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил решение «Спартака» не продлевать контракт с защитником клуба Георгием Джикией.
«Спартак» простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться.

Что касается спортивной составляющей, то, возможно, Джикии было бы уже тяжело в «Спартаке». «Зенит» же расстался с Дзюбой, не продлил контракт. И время показало, что он и в «Локомотиве» на длинной дистанции сбавил... Посмотрим, может быть, Джикия найдет в себе силы и проявит себя в другой московской команде.

Но я тут скорее о другом. Хорошо хоть вчера такую церемонию организовали. Но что было до этого? Абаскаль просто игнорировал Джикию. Почему? В команде должны быть человеческие отношения! Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека. Что это за педагог? Тренер должен быть спокойным! Константин Иванович Бесков сидел на трибуне, а не на скамейке. И «Спартак» у него играл великолепно!» — сказал Орлов «СЭ».

 
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18 мая стало известно, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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