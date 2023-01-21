Аспиликуэта прокомментировал достижение отметки в 500 матчей за «Челси»

21 января, 23:33
Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал 500-й сыгранный матч за клуб. Он принял участие в игре с «Ливерпулем» (0:0) в 21-м туре АПЛ.
«Я горжусь и польщен тем, что провел 500 игр за «Челси». Я никогда не обращал внимания на индивидуальные достижения, поскольку команда есть и всегда будет той силой, которая гонит меня вперед. Однако для меня это привилегия быть частью избранным в группу легенд», — написал Аспиликуэта в своем Twitter-аккаунте.
33-летний футболист стал игроком «Челси» летом 2012 года. В составе команды он два раза выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы, по разу Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования